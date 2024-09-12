Предпринимателей Самарской области научили работать с отзывами в интернете, соцсетях и на маркетплейсах

Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Niva Legend со светодиодами
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Niva Legend со светодиодами
Тольяттинка нашла в своей постели метровую змею
Тольяттинка нашла в своей постели метровую змею
В Самаре для 1 176 многоквартирных домов утвердили управляющую компанию
В Самаре для 1 176 многоквартирных домов утвердили управляющую компанию
Ранее судимый житель Волжского района избил доставщика еды и ушел, не оплатив заказ
Ранее судимый житель Волжского района избил доставщика еды и ушел, не оплатив заказ
Самарская областная научная библиотека приглашает обсудить вопросы интеллектуальных прав
Самарская областная научная библиотека приглашает обсудить вопросы интеллектуальных прав
В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»
В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»
Тольяттинец решил порадовать семью путевкой в Сочи, но встретил мошенника
Тольяттинец решил порадовать семью путевкой в Сочи, но встретил мошенника
Инфляция побуждает половину самарцев откладывать ремонт на неопределенный срок.
Инфляция побуждает половину самарцев откладывать ремонт на неопределенный срок
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.27
0.16
EUR 100.74
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предпринимателей Самарской области научили работать с отзывами в интернете, соцсетях и на маркетплейсах

12 сентября 2024 10:00
149
Предпринимателей Самарской области научили работать с отзывами в интернете, соцсетях и на маркетплейсах

В региональном центре «Мой бизнес» состоялся очный тренинг «От хейтеров к фанатам: секреты работы с отзывами в интернете, социальных сетях и на маркетплейсах». В мероприятии приняли участие предприниматели и организации Самарской области.
«Уже три года я сотрудничаю с онлайн-школой по пошиву одежды. Отзывы в нашей сфере играют большую роль, с обращениями клиентов приходится работать постоянно. Иногда поступают необоснованные жалобы, и придя на тренинг, мы хотели узнать, как отвечать таким клиентам – аккуратно и тактично», - рассказала про участие в мероприятии предпринимательница Юлиана Андропова.
«Наша история скорее B2B, у нас долгий процесс знакомства с клиентом, и довольно лояльная аудитория. У нас нет большой работы со сбором отзывов на открытых ресурсах, но всё бывает впервые – и мы хотим максимально изучить вопрос, получить знания, которые в любом случае пойдут на пользу нашему бизнесу», - поделился представитель дистрибьюторской компании для косметологов Степан Сидоров.

О необходимости усилить обучающую работу с начинающими и более опытными предпринимателями по входу на электронные торговые площадки говорил глава региона Вячеслав Федорищев. Поддержка бизнеса в Самарской области реализуется, в том числе по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.
«Мы постоянно работаем над расширением перечня инструментов поддержки наших предпринимателей. Помощь в продвижении, расширении каналов сбыта продукции - одно из важных направлений этой работы, – акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня все услуги, обучающие курсы и предстоящие события аккумулируются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Предприниматели Самарской области также могут обратиться в любой из центров «Мой бизнес» и получить консультацию о возможностях, созданных для них в регионе».
В электронной коммерции отзывы на товары играют важную роль: они помогают покупателям принять решение о покупке, создают имидж продавцу, позволяют ему понять, как улучшить свой продукт, и кто твоя целевая аудитория. На тренинге участники разобрали как грамотно работать с отзывами не только в теории, но и углубились в практику.
«Когда меня спрашивают, с чего начать заниматься улучшением работы с клиентами, чтобы зарабатывать – я всегда говорю: начинайте с отзывов. Они помогают стать заметными для клиентов, сейчас почти ни одна покупка не совершается без отзывов. Даже если негативные – не страшно, вы с ними работаете, вы на них отвечаете. Когда клиенты делают выбор - они основываются на отзывах, узнают кто вы, какие у вас еще есть продукты и всё это влияет на формирование доверия», - пояснила ведущая тренинга, эксперт-практик по клиентскому сервису Юлия Романеева.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2024  10:14
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
156
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
11 сентября 2024  13:08
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
468
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
11 сентября 2024  11:11
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
1359
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
389
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
638
Весь список