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Предпринимателей Самарской области научат продвигать бренд и увеличивать продажи

7 октября 2022 14:01
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Предпринимателей Самарской области научат продвигать бренд и увеличивать продажи

В региональном Доме предпринимателя в октябре состоятся два образовательных курса, направленных на привлечение клиентов, усиление и продвижение собственного бренда, повышение ценности своего продукта среди потребителей и улучшение клиентского сервиса. Курсы пройдут в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Принять участие в них можно бесплатно, предварительно подав заявку.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона.

«Образовательная поддержка предпринимателей, погружение амбициозных и целеустремленных людей в деловую среду и основы бизнес-деятельности – одно из ключевых направлений работы нашего министерства и регионального центра «Мой бизнес», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы регулярно проводим акселерационные программы, образовательные семинары и курсы для самозанятых, начинающих и более опытных предпринимателей. Ознакомиться со всеми анонсами предстоящих мероприятий, а также другими инструментами поддержки можно на едином портале mybiz63.ru».

21 и 22 октября в региональном центре “Мой бизнес” (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) состоится бесплатный двухдневный курс-концентрат “PROмаркетинг: как попасть в сердце клиента”. Он поможет предпринимателям поднять клиентский сервис на новый уровень, усилить позиционирование бренда и увеличить продажи.

Спикерами курса выступят эксперты федерального масштаба с большим опытом реализации прибыльных проектов: Борис Шпирт, эксперт по клиентскому сервису, продажам и коммуникациям с 20-летним стажем и Ксения Ульянова, эксперт по увеличению продаж через личный бренд, спикер всероссийской образовательной платформы АО “Деловая среда”.

За два дня обучения участники узнают, как клиентский опыт влияет на лояльность покупателей и какие изменения необходимы в вашем бизнесе, как использовать клиентский сервис для позиционирования и продвижения в конкурентной среде, а также как настроить маркетинговую стратегию так, чтобы влюбить клиента в свой продукт.

Подробное описание курса и регистрация доступны по ссылке: study.mybiz63.ru.

Еще одна образовательная программа пройдет на площадке Дома предпринимателя 29 и 30 октября. Это будет 2-х дневный курс-концентрат для действующего бизнеса “PROмаркетинг: революция продаж”. Спикерами курса выступят известные федеральные эксперты, имеющие успешный опыт в продвижении и увеличении прибыли для крупных и локальных брендов. Это бизнес-тренер Владимир Якуба и руководитель проекта “Вкусвилл. Практика”, автор курса по современному предпринимательству в Высшей школе бизнеса МГУ Евгений Щепин.

Участники двухдневного курса узнают, как усилить бренд, настроить лидогенерацию и начать продавать дорого, повысить ценность своего продукта среди потребителей, настроить бизнес-процессы в компании под запросы клиента, привлечь больше клиентов, используя актуальные стратегии и тактики, создать и продвинуть личный бренд, продвигая компанию, запустить сегодня продажи в социальных сетях.

Полная программа курса и регистрация доступны по ссылке: finance.mybiz63.ru.

Количество мест на участие в двух обучающих программах ограничено. К участию приглашаются собственники и/или сотрудники организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Самарской области более 1 года, входящие в реестр СМСП (проверить можно по ссылке: rmsp.nalog.ru), а также прошедшие регистрацию на цифровой платформе МСП (мсп.рф).

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