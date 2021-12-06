Онлайн-конференция «ЦифраВидение. Цифровая трансформация бизнеса с нуля» для предпринимателей из Самары

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Представителей делового сообщества Самары приглашают к участию в значимом мероприятии - онлайн-конференции «ЦифраВидение. Цифровая трансформация бизнеса с нуля», которая пройдет 7-9 декабря. Начало – в 11:00.

Данные онлайн-конференции позволят хозяйствующим субъектам разобраться в основах цифровой информации: трендах, цифровых платформах, научиться работать с информацией, изучить проектное и процессное управление.

Информация, которая прозвучит на онлайн-конференции, будет полезна для коммерческих предприятий, имеющих ресурсы для цифровой информации или же для организаций, планирующих изучить алгоритмы цифровой трансформации бизнеса, оценить ресурсы и риски.

Основные блоки конференции:

- Автоматизация бизнеса;

- Искусственный интеллект и BigData;

- Блокчейнизация.

В программе конференции – выступления ведущих экспертов данных направлений. Получить более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото: pixabay