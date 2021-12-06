Онлайн-конференция «ЦифраВидение. Цифровая трансформация бизнеса с нуля» для предпринимателей из Самары

Представителей делового сообщества Самары приглашают к участию в значимом мероприятии - онлайн-конференции «ЦифраВидение. Цифровая трансформация бизнеса с нуля», которая пройдет 7-9 декабря. Начало – в 11:00.
Данные онлайн-конференции позволят хозяйствующим субъектам разобраться в основах цифровой информации: трендах, цифровых платформах, научиться работать с информацией, изучить проектное и процессное управление.
Информация, которая прозвучит на онлайн-конференции, будет полезна для коммерческих предприятий, имеющих ресурсы для цифровой информации или же для организаций, планирующих изучить алгоритмы цифровой трансформации бизнеса, оценить ресурсы и риски.
Основные блоки конференции:
- Автоматизация бизнеса;
- Искусственный интеллект и BigData;
- Блокчейнизация.
В программе конференции – выступления ведущих экспертов данных направлений. Получить более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.
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