На ярмарке поставщиков малый бизнес и крупные промышленные предприятия Самарской области обсудят возможности сотрудничества

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22 августа 2024 года на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоится очередная ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса. Участники события - АО «Авиакор-авиационный завод», АО «Средне-волжский механический завод», АО «Строммашина-Щит» - презентуют на мероприятии выпускаемые товары и озвучат свои потребности в услугах. В свою очередь, представители малого и среднего бизнеса узнают о потребностях крупных промышленных предприятий региона, и получат возможность стать поставщиком производственных компаний. Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал врио губернатора Вячеслав Федорищев.

«Важно понимать, что мы еще можем сделать для улучшения качества ведения бизнеса. От этого зависят практически все сферы экономики, - отмечал ранее глава региона. - Во-первых, от этого зависит наполнение бюджета Самарской области, что позволит нам финансировать важнейшие социальные направления: дороги, здравоохранение, образование».



Важнейшей частью мероприятия будет обмен мнениями в формате В2В, переговоры в свободном формате между представителями предприятий–заказчиков и предприятиями-поставщиками услуг и продукции.



«На ярмарках кооперации индустриальные партнеры презентуют свои потребности представителям малого и среднего бизнеса, которые, в свою очередь, заинтересованы в заказах от крупных предприятий. Участники здесь обмениваются контактами и обсуждают перспективы дальнейшего сотрудничества, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы видим высокую востребованность и большой потенциал таких ярмарок, позволяющих выстраивать прямой диалог заказчиков и поставщиков».



Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».



Регистрация для участия в мероприятии по ссылке .

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.