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На площадке стартап-центра СамГМУ пройдет «Марафон генерации бизнес-идей: VESNA EDITION»

19 апреля 2022 17:07
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Это бесплатное обучающее мероприятие для начинающих предпринимателей, самозанятых и студентов старших курсов по разработке и тестированию идей для бизнеса.

23 апреля на площадке стартап-центра СамГМУ пройдет «Марафон генерации бизнес-идей: VESNA EDITION». Это бесплатное обучающее мероприятие для начинающих предпринимателей, самозанятых и студентов старших курсов по разработке и тестированию идей для бизнеса. С помощью экспертов участники смогут доработать собственную идею или придумают новый работающий бизнес. 

В Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» создается благоприятный деловой климат. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе оказывают всестороннюю поддержку проектам инициативных граждан, делающим первые шаги в предпринимательстве. 

«Марафон генерации идей» организован Региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в партнерстве с СамГМУ.

«Мы регулярно проводим образовательные программы и марафоны для начинающих предпринимателей, где они получают знания об основах ведения своего дела, общаются с опытными представителями бизнес-сообщества, за короткое время «прокачивают» свои идеи и намечают следующие шаги по реализации своих проектов. Такие мероприятия мотивируют молодых людей на смелый и динамичный старт в бизнесе, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - И мы готовы оказывать им дальнейшую поддержку, на всех этапах, будь то дальнейшее обучение, предоставление рабочих мест в коворкинге нашего Дома предпринимателя, льготные микрозаймы Гарантийного фонда – для начинающих предпринимателей ставка по ним составляет рекордный 1% годовых. Для того, чтобы воспользоваться этими инструментами, достаточно обратиться в один из центров «Мой бизнес» или зайти на сайт mybiz63.ru». 

Программа марафона включает несколько мастер-классов, посвященных самым важным аспектам начала собственного дела, практическую работу в командах и финальное выступление участников перед экспертами, имеющими большой опыт работы с проектами на ранних стадиях. Участники узнают, как при помощи понятных инструментов оценить потенциальный рынок и построить работающую бизнес-модель, как проводить клиентские интервью и где искать свою целевую аудиторию, как подготовить презентацию проекта, которая заинтересует потенциальных инвесторов.

Принять участие в марафоне будет полезно:

— людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;

— основателям проектов, которым нужна обратная связь или совет опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);

— студентам старших курсов, которые хотели бы попробовать себя в предпринимательстве или попасть на стажировку в команду стартапа;

— предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;

— всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.

Марафон генерации идей стартует 23 апреля, в 13:00 в Точке Кипения СамГМУ (Самара, ул. Чапаевская, 227). 

Участие в марафоне бесплатное, подробности и регистрация по ссылке.

 

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