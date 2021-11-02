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Минэкономразвития России разъясняет порядок проверок бизнеса в период нерабочих дней

2 ноября 2021 16:04
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В период нерабочих дней проверки контрольными органами деятельности предпринимателей приостанавливаются.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, включая нерабочие дни, которые установили для себя регионы, проверки контрольными органами деятельности предпринимателей приостанавливаются.

Если к предпринимателю в этот период пришли с проверкой, то алгоритм его действий следующий. Прежде всего, необходимо узнать, включена ли информация об этом мероприятии в Единый реестр контрольных мероприятий.

Далее возможны три основных сценария. Во-первых, информация о проверке в принципе отсутствует в указанном реестре. Тогда контролер не имеет права проводить проверку. В этом случае предпринимателю необходимо зафиксировать факт прихода инспекторов. И после этого направить жалобу в Генпрокуратуру России и Минэкономразвития России.

Второй вариант развития событий — если информация о проверке внесена в Единый реестр контрольных мероприятий, но компания не работает в связи с ограничениями. В нерабочие дни проверку проводить нельзя по действующему закону о контроле (ч. 3 ст. 56 248-ФЗ). Так, инспекторы должны проводить мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц. Дальнейший алгоритм действий бизнесмена такой же, как и в первом случае — фиксация факта визита контролеров и жалоба в профильные ведомства и Генпрокуратуру России.

В случае, если бизнес работает дистанционно, и сотрудники не находятся в офисе - допустимы только документарные проверки без личного контакта контролеров и предпринимателей. При этом коммерсант направляет требуемые бумаги проверяющим по почте.

И наконец третий вариант — проверка значится в соответствующем реестре, однако выпадает на дни, которые оказались нерабочими. Если проверка не была проведена в период нерабочих дней, то орган контроля вправе провести и завершить ее в первый рабочий день. В этом случае проверка продолжается только 1 день вместо первоначально запланированных 10 дней, как в случае с большинством контрольных мероприятий.

«Если предприниматель не согласен с действиями органов контроля, у него есть возможность воспользоваться системой досудебного обжалования, которая была запущена этим летом в обязательном формате для 53 видов контроля, среди них самые массовые — пожарный, трудовой, санитарно-эпидемиологический надзор. Бизнесмены могут обжаловать решение о проведении проверки или результаты по ее итогам в несколько кликов через свой личный кабинет на Едином портале госуслуг. Минэкономразвития будет мониторить процесс рассмотрения жалоб, который должен быть оперативным, быстрым, эффективным», - отметил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин. По результатам мониторинга системы досудебного обжалования, каждая четвертая жалоба, поступившая на ЕПГУ, удовлетворяется полностью или частично.

 

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