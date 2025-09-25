Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
Парашютисты самарского ЦСКА стали призерами всероссийских соревнований
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Малый бизнес и крупные компании обсудили сотрудничество на форуме «Промышленный салон»

25 сентября 2025 13:28
147
24 сентября на площадке форума «Промышленный салон» в выставочном центре «Экспо-Волга» состоялась ярмарка промышленной кооперации. Цель таких мероприятий – формирование устойчивых цепочек кооперационных связей между малым бизнесом и крупными предприятиями региона. Участниками стали 40 субъектов МСП.

Ярмарки кооперации проводятся областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям – найти надежных поставщиков из числа местных компаний. Мы видим, что это очень востребованный инструмент поддержки – только в 2024 году участниками таких ярмарок стали более 300 субъектов МСП», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В рамках деловой программы представители крупных компаний Самарской области, среди которых АО «Строммашина-Щит», Завод им. Тарасова, ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Металлист-Самара», АО «Авиакор-авиационный завод» рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции.

«Взаимодействие с малым и средним бизнесом в деятельности нашего предприятия занимает очень важную роль. Это позволяет нам работать с достаточно гибкими, небольшими компаниями, оперативно решать наши вопросы. Мы большую долю закупок, услуг, товаров уже осуществляем у малого и среднего бизнеса. Более четверти наших закупок – это закупки у МСП. За прошедший год более, чем на 60% вырос объем закупок у малого и среднего бизнеса. Мы растем, растем вместе», – акцентировал Павел Бехер, заместитель управляющего директора, директор по цифровой трансформации ПАО «ОДК-Кузнецов».

В рамках мероприятия участники также смогли пообщаться в формате В2В. Предприятия-заказчики и компании-поставщики в неформальной обстановке смогли обменяться мнениями, расширить круг деловых контактов, провести предварительные переговоры.

«Мы неоднократно участвовали в ярмарках сбыта и знакомились с нашими крупными предприятиями. Достаточно плодотворная работа после ярмарки происходит. Мы погружаемся в потребности крупных предприятий, понимаем, чем можем быть им полезны и каким образом с ними работать. Несколько заводов заинтересовалось нашим оборудованием, кому-то были предоставлены образцы, пробные партии. Очень хорошая инициатива, очень правильная, нужная. Малый бизнес всегда очень рад общению с крупными заказчиками», – рассказал директор компании «Квантум» Александр Копцев.

Анонсы всех предстоящих мероприятий, включая ярмарки поставщиков, размещаются на сайте mybiz63.ru. Там же можно получить информацию о доступных инструментах поддержки для начинающих и действующих предпринимателей региона.

Источник фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

