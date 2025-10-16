Креативный бизнес Самарской области примет участие в конкурсе грантов

Я нашел ошибку
Главные новости:
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Креативный бизнес Самарской области примет участие в конкурсе грантов

16 октября 2025 11:15
113
Креативный бизнес Самарской области примет участие в конкурсе грантов

Минэкономразвития Самарской области объявило о старте приема заявок на конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Предприниматели, работающие в творческих сферах, могут получить грант до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы её вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд. Уверены, что творческие, перспективные проекты  с нашей поддержкой смогут стать примером успешного бизнеса в своей сфере», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В конкурсном отборе могут принять участие могут ИП и юридические лица, которые получили сертификат о прохождении обучения для креативных индустрий. Подать документы для участия можно до 14 ноября включительно.

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% -средства предпринимателя, 75% - средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья, расходных материалов, паушальный платеж, оплату услуг по обучению, участию в выставках, производству продукции, на изготовление и монтаж вывесок и другие направления.

Узнать подробнее о порядке проведения конкурса можно по ссылке: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/b6180494-4be4-4154-9903-c08ae2f944e1?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
666
Весь список