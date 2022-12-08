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Как продвигать господдержку: в Самарской области стартовал «Мой бизнес. Медиафорум-2022»

8 декабря 2022 16:46
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В ходе трех насыщенных дней специалисты по СМИ и соцсетям обсудят вопросы продвижения господдержки бизнеса и найдут их решения.

Сегодня, 8 декабря в Самаре стартовал «Мой бизнес. Медиафорум-2022» — мероприятие, которое объединило 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров «Мой бизнес». В ходе трех насыщенных дней специалисты по СМИ и соцсетям обсудят вопросы продвижения господдержки бизнеса и найдут их решения.

Программа Медиафорума собрала актуальные вопросы продвижения государственной поддержки предпринимательства: работа со СМИ, создание нешаблонных инфоповодов, новые принципы ведения соцетей и копирайтинга. Насыщенный план мероприятий организован Минэкономразвития России и Правительством Самарской области.

Центры «Мой бизнес», как единственные региональные поставщики услуг в рамках нацпроекта на местах, созданы как места получения мер поддержки предпринимателями в режиме «одного окна». Такая поддержка может быть информационно-консультационной, образовательной, имущественной, финансовой, гарантийной, инфраструктурной, при реализации бизнес-проектов в сфере инноваций и модернизации производства, а также в сфере экспорта товаров, работ и услуг.

«Информирование предпринимателей производится по всем популярным информационным каналам – число подписчиков федеральных каналов «Мой бизнес» в Telegram и ВКонтакте превышает 70 тысяч, а совокупная аудитория региональных каналов – более полумиллиона. В этом году совместно с АНО «Национальные приоритеты» была запущенна рекламная кампания на федеральных телевизионных каналах и радио общим аудиторным охватом более 100 миллионов человек», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Замминистра добавила, что региональная инфраструктура ежемесячно инициирует более 150 информационных видеосюжетов на ТВ, не менее 300 материалов в самых известных региональных СМИ. Благодаря выстроенной системной работе на федеральном и региональном уровне Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» является одним из самых узнаваемых нацпроектов.

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, такое крупное мероприятие не случайно проходит в нашем регионе. «Министерство экономического развития Российской Федерации выбрало площадку для проведения этого форума именно здесь, в Самарской области, потому что по достоинству оценило организацию взаимодействия органов власти и бизнеса в нашем регионе. Люди, которые здесь собрались, как раз и являются проводниками между властью и бизнесом», - сказала Н. Катина.

«Информирование предпринимателей о мерах поддержки, возможностях, нововведениях – неотъемлемая часть работы по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. И центры «Мой бизнес» с их информационной политикой – это очень значимый инструментарий. Конечно, на сотрудников, которые ведут этот огромный объем работы, ложится большая нагрузка: нужно все делать правильно, грамотно, эффективно. И для этого мы вместе с Минэкономразвития России собрали на территории Самарской области представителей более 80 регионов нашей страны, которые работают по таким направлениям поддержки предпринимательства, как информирование, освещение, популяризация. Рады, что нашему региону есть, чем в этой части поделиться. Уверен, что запланированная серия образовательных мероприятий, тренингов, взаимного обогащения опытом пойдет на пользу всем регионам и, конечно, нашей Самарской области», — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«В Самарской области фактически каждый четвертый житель трудится в малом и среднем бизнесе. У нас 127 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, 148 тысяч самозанятых. Сегодня в региональном центре «Мой бизнес» мы реализуем широкий спектр услуг, от консультаций до льготной финансовой поддержки и содействия при выходе на экспорт. Всего в 2022 году сеть центров «Мой бизнес; нашего региона предоставила предпринимателям более 20 тысяч услуг», — рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Самарской области Дмитрий Горшков.

За три года действия Нацпроекта поддержки предпринимательства по всей России было открыто более 400 центров «Мой бизнес». Центры формируют сервисную модель оказания поддержки ИП и юрлицам, самозанятым и физлицам, заинтересованным в открытии своего дела, в режиме «одного окна», объединяя ряд объектов инфраструктуры на одной площадке: центр поддержки предпринимательства, центр инноваций социальной сферы, центр народно-художественных промыслов, региональный инжиниринговый центр, центр прототипирования, региональный экспортный центр, организации финансовой поддержки: гарантийной и микрофинансовой, центр поддержки народно-художественных промыслов, а также иные организации.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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