ИКАСО бесплатно проконсультирует более шести тысяч предпринимателей в 2021 году

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Получить консультацию по вопросам регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, узнать о нюансах работы в статусе самозанятого, обратиться за помощью в составлении бизнес-плана, юридической поддержкой в случае проверок контролирующих органов – эти и многие другие услуги физические и юридические лица могут бесплатно получить в Информационно-консалтинговом агентстве Самарской области.

Эта работа ведется в регионе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Формирование благоприятного делового климата, создание комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. «Возможность обратиться за качественной консультацией или услугой позволит предпринимателям принять верное решение, сэкономить время и средства на том или ином этапе своей деятельности. Для самозанятых и потенциальных предпринимателей взаимодействие с ИКАСО – это первый шаг к легальному бизнесу, грамотный старт реализации своего проекта», - пояснил министр.

«На 2021 год запланировано проведение не менее четырех консультационных мероприятий в каждом городском округе и не менее двух в каждом муниципальном районе Самарской области, рассказала директор ИКАСО Наталья Дейч. - Предполагается, что в 2021 году информационную и консультационную поддержку ГКУ СО «ИКАСО» по вопросам ведения предпринимательской деятельности и в сфере экономики, финансов смогут получить более 6000 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц», - добавила она.

В перечень услуг Агентства в этом году вошли консультации по ведению предпринимательской деятельности, определению предпринимательского потенциала, по вопросам работы с оnline-сервисами для бизнеса; разработка и предоставление информационных ресурсов и методических материалов; юридические консультации по вопросам регистрации и предпринимательской деятельности, в том числе, проведения проверок субъектов МСП – реализация проекта «Неотложная правовая помощь малому и среднему предпринимательству Самарской области». Также специалисты ИКАСО окажут помощь в составлении бизнес-планов, проконсультируют по ведению бухгалтерского, налогового учета, выбору режима налогообложения для начинающих предпринимателей; обучат основам ведения своего дела, помогут потенциальным самозанятым зарегистрироваться официально.

«Большое внимание мы уделим проведению информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан и присвоению субъектам МСП статуса «социальное предприятие». Мы будем рассказывать о мерах господдержки этих категорий предпринимателей», - подчеркнула Наталья Дейч.

Получение консультационных услуг возможно, также, путем личного обращения в ГКУ СО «ИКАСО» (по предварительной записи по тел. 8 (846) 334-47-00) и посредством обращения на телефон «горячей линии» поддержки предпринимателей 8 (800) 300-63-63.