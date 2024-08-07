Идеи по совершенствованию бизнес-климата войдут в программу развития Самарской области до 2029 года

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Во вторник, 6 августа, в Самаре, на площадке Сбера состоялась стратегическая сессия «Развитие бизнеса. Технологическое лидерство». Она стала частью масштабной работы по разработке программы социально-экономического развития Самарской области на 2024 – 2029 годы, иницированной врио губернатора Вячеславом Федорищевым.



Организатором стратегической сессии выступило областное Минэкономразвития. Более 200 экспертов, среди которых представители Правительства региона, бизнес-сообщества, муниципальных образований, общественных организаций, собрались, чтобы обсудить предложения и разработать план действий по их реализации. Эти решения будут направлены на улучшение инвестиционного климата, создание условий для ведения бизнеса, развитие технологий. Они, в том числе, усилят реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».



Работу тематической стратсессии открыл врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко.



«По поручению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева в ходе стратегических сессий вместе с жителями и бизнесом мы обсуждаем основные направления программы развития региона, чтобы слышать запросы, объяснять, какая ведется работа. Программа социально-экономического развития охватит все вопросы по семи основным национальным целям развития. Наша задача в этот сжатый период - провести широкое обсуждение с жителями, экспертным сообществом, представителями предприятий и бизнеса. Для этого запущен специальный ресурс, куда жители направляют свои предложения. Уже получено более 2500 обращений», - отметил Антон Емельяненко.



Участники разделились на пять подгрупп по направлениям, среди которых промышленность и оборонно-промышленный комплекс, малое и среднее предпринимательство, технологическое и инновационное развитие, наращивание объемов экспорта и создание транспортно-логистического хаба.



В режиме «мозгового штурма» разрабатывались предложения и план действий по их внедрению и реализации на территории региона. Презентации со своими наработками участники представили на пленарном заседании.



Основатель центра отдыха и здоровья «Волжские термы» Виталий Неменов озвучил предложение по организации рассылки информации об адресных мерах поддержки бизнесу через личные кабинеты на Госуслугах. По его словам, это поможет значительно повысить информированность предпринимателей о существующих возможностях.



Директор бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее» Наталия Медведева озвучила ряд инициатив от экспертов предпринимательского сообщества. Среди них - создание индустриальных парков для субъектов МСП, определение сотрудников в ресурсоснабжающих организациях, которые будут работать с представителями бизнеса в приоритетном порядке, сокращая сроки подключения объектов предпринимателей к инженерным сетям.

Предложения участников стратегической сессии в ходе презентации дополняли эксперты из других групп. Оценку актуальности озвученных инициатив давал и врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.



«Сегодняшний трек и темы были обозначены как развитие экономики, технологическое лидерство, поддержка бизнеса и инвесторов. Безусловно, без этого сектора невозможно развитие региона, поскольку это рабочие места, налоги, социальное благополучие населения. Поэтому важно было на одной площадке собрать целевую аудиторию вместе с бизнесом, органами власти, институтами развития, депутатами, общественными организациями. Более 200 человек готовили свои предложения в программу мероприятий», - резюмировал Дмитрий Богданов.



Партнером в организации и проведении стратегической сессии выступил Сбер. «Мы поддерживаем регион и делимся путями решения вопросов, связанных с технологическим и инновационным развитием. Стратегические сессии позволят увеличить рост сегмента малого и среднего предпринимательства и объем экспорта, а также улучшить инвестиционный климат региона», - отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.



Программа социально-экономического развития будет разработана до конца августа, она будет учитывать приоритеты развития страны, обозначенные Президентом, и охватит ключевые сферы экономики региона. Это сохранение населения, повышение благополучия людей, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека, создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, развитие бизнес-среды, технологическое лидерство, развитие туризма и гостеприимства, цифровая трансформация общества и др.



«Благодаря таким сессиям мы вырабатываем конкретные пути решения и предложения по ещё большему взаимодействию, рассматриваем существующие проблемы. Я уверена, что такой подход позволит нам найти инструменты для развития, особенно малого и микробизнеса», - отметила руководитель центра «Мой бизнес» в Кинеле Татьяна Зезина.



«Мы озвучили ту проблематику, которая сегодня есть у предпринимателей, то, что нужно для развития предпринимательства, для развития экономики региона, и будем надеяться, что все наши инициативы будут услышаны. В первую очередь, это волнующий многих сегодня кадровый вопрос», - подчеркнула основатель пансионата для пожилых людей «Гармония» Ольга Кондрашова.



Предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона на ближайшие пять лет может каждый житель - сбора предложений осуществляется на сайте https://program.samregion.ru. Каждая идея будет рассмотрена и учтена при формировании итоговой программы развития региона на ближайшие 5 лет.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области