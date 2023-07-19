Господдержка помогает развиваться самарскому производству ореховых паст

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Уже четвертый год предприниматель Игорь Брусянцев развивает в Самаре собственное производство ореховых паст. Сегодня в ассортименте его предприятия разные виды арахисовой пасты, а также фисташковая, миндальная, кокосовая, фундучная, кунжутная. Для сладкоежек есть десертные – шоколадные, а недавно здесь наладили выпуск глазированного миндаля и халвы.



Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям. Эту работу по поручению Главы региона Дмитрия Азарова курирует областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.



Самарский предприниматель начинал свое дело с небольшого помещения, а сегодня производство расположилось на площади почти 1000 кв метров. «В начале апреля мы переехали в новое помещение, и уже здесь нам становится тесновато, несмотря на то, что это кратно больше предыдущей площадки», - отметил Игорь Брусянцев.



Предприятие динамично развивается. Если год назад объем переработки составлял 10 тонн орехов в месяц, то сегодня этот показатель вырос до 30 тонн. И это не предел. Как признается Игорь Брусянцев, в ближайших планах – строительство собственного производственного корпуса. Сейчас вместе с сыном Константином они подбирают подходящую площадку.



Константин Брусянцев тоже предприниматель, он развивает собственный бренд ореховых паст и отвечает за продвижение продукции семейного предприятия. «У меня большие амбиции, в планах – запуск производства протеиновых десертов: батончиков, печенья. Работа в связке позволяет нам дополнять друг друга. И, конечно, я перенимаю большой производственный опыт отца», - рассказал он.



Для своего развития предприниматели активно используют меры господдержки. Это участие в акселерационной программе, льготный займ регионального Гарантийного фонда. В 2022 году Константин Брусянцев стал одним из победителей конкурса грантов для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. «Государство помогло несколько раз, мы неоднократно обращались в центр «Мой бизнес». Все эти инструменты дают хорошую опору, толчок для развития бизнеса», - отметил молодой человек.



Самарские пасты доходят до потребителей через маркетплейсы, благодаря чему география поставок не ограничивается только родным регионом: продукты семейного предприятия уже знают и покупают по всей России и в странах СНГ. В числе потребителей – и самарские кондитерские фабрики.



Постоянный рост спроса на продукцию самарского предприятия подталкивает к дальнейшему развитию. Сейчас предприниматели оформляют льготный лизинг оборудования от Корпорации МСП. Благодаря поддержке федерального института развития они смогут приобрести автоматизированное оборудование и значительно нарастить объемы производства.



Помимо пищевого направления Брусянцевы развивают производство косметической продукции, которую уже активно приобретают московские салоны красоты. И, как признается Игорь Брусянцев, остро стоит кадровый вопрос. «Мы находимся в поиске химика-технолога, который помог бы нам развить это направление и сделать продукцию еще более конкурентоспособной», - подчеркнул он.