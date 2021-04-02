Гарантийный фонд помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь почти 530 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Напомним, что один из критериев Индекса — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития.
По итогам 2020 года Индекс качества городской среды в Самарской области вырос
Уже более 800 млн рублей перевели с помощью виртуальных ассистентов клиенты Сбера.
Денег и любви. О чём клиенты Сбера просят виртуальных ассистентов
Свои поздравления руководителям и всем прихожанам евангелическо-лютеранских общин адресовал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Самарские лютеране отмечают Воскресение Господне
Регистрация участников продлится до 26 апреля.
Дмитрий Азаров призвал земляков проявить себя и побороться за высокое звание «Лидера России»
Движение на время ремонта не перекрывается, трамвайное сообщение не прекращается.
На проспекте Кирова в Самаре обновляют трамвайное межпутье
Задача комплекса – снизить объем захоронения твердых коммунальных отходов и увеличить количество ТКО, направленных на обработку. 
В Сергиевском районе Самарской области начал функционировать мусоросортировочный комплекс
Это кульминационный этап проекта, который стартовал в сентябре.
В Самаре идут съемки 11 сезона киноальманаха «И в шутку, и всерьез»
Жюри по достоинству оценили выступление Натальи Х., вышедшей в феерической шляпе с полями, представляющими космическую орбиту.
В ИК-28 СО среди осужденных женщин состоялся конкурс «Мисс Весна»
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.07
0.26
EUR 89.59
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Гарантийный фонд помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь почти 530 млн рублей

2 апреля 2021 14:48
127
Фонд также представил две программы для начинающих предпринимателей: микрозайм для пополнения оборотных средств и микрозайм на приобретение имущества.

Региональный гарантийный фонд в этом году выдал предпринимателям Самарской области льготные микрозаймы на общую сумму более 60 млн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

По состоянию на 2 апреля институт развития предпринимательства предоставил 31 микрозайм на общую сумму 62,8 млн рублей. Кроме того, уже одобрено и ведется оформление договоров еще по 11 заявкам на 27 млн рублей. 

Еще одной услугой ГФСО является предоставление поручительств – за три месяца этого года фонд уже предоставил их на 118,5 млн рублей. Это позволило бизнесу получить банковское финансирование на 466,5 млн рублей. Таким образом, фонд помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь почти 530 млн рублей. 

Напомним, в прошлом году, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей. Для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, действовали пять антикризисных программ. В 2021 году региональный институт развития представил три новые программы для малого и среднего предпринимательства. Средства по ним можно направить на любые цели бизнеса. 

«Новые финансовые продукты ГФСО уже продемонстрировали свою востребованность и своевременность – представители малого и среднего бизнеса охотно обращаются за поддержкой, пользуются возможностью получить «дешевые деньги» для развития своего дела. Ставка по этим программам составляет от 3,188% до 4,25 % годовых. Для субъектов МСП Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, ставка еще ниже - 2,125 % годовых. Финансовые продукты предполагают получение суммы до 5 млн рублей, сроком на 2 года», - рассказал Дмитрий Богданов. 

Как отмечает генеральный директор ГФСО Юлия Красина, сейчас в фонде ожидают повышенный спрос, связанный с началом посевного сезона и строительных работ. 

«Мы разработали программы, которые не требуют предоставления форм отчетности, что особенно удобно для предпринимателей, не ведущих учет с использованием 1С и других аналогичных продуктов. Решение принимается на основе формализованных критериев оценки, что позволяет не только упростить процедуру, но и значительно сократить срок рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма: с 10 рабочих дней до 1 рабочего дня, с даты предоставления полного пакета документов», - добавила она. 

Средства по новым программам для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю в Гарантийном фонде, предоставляются под поручительство, без залогового обеспечения, по новым клиентам - при предоставлении залогового имущества и поручительства. В качестве залога могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование. 

Фонд также представил две программы для начинающих предпринимателей: микрозайм для пополнения оборотных средств и микрозайм на приобретение имущества. По этим продуктам можно получить до 2 млн рублей. Ставка – до 4,25%. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
2 апреля 2021  13:35
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
Транспорт
155
Ветер и осадки прогнозируют в Самарской области
2 апреля 2021  12:19
Ветер и осадки прогнозируют в Самарской области
Социум
193
Евгений Чудаев покинул самарский Минстрой по собственному желанию
2 апреля 2021  11:58
Евгений Чудаев покинул самарский Минстрой по собственному желанию
Социум
223
Больничный по коронавирусу для работающих пенсионеров Самарской области продлили до 14 апреля
2 апреля 2021  10:09
Больничный по коронавирусу для работающих пенсионеров Самарской области продлили до 14 апреля
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
319
Он продлил самоизоляцию для неработающих жителей губернии старше 65 лет, но вместе с тем появились и некоторые послабления.
1 апреля 2021  23:15
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах по борьбе с коронавирусом
Политика региона
415
Весь список