Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

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Работу Гарантийного фонда Самарской области на федеральном уровне признали высокоэффективной. Корпорация МСП проанализировала работу фондов микрофинансирования по всей стране. Региональный институт поддержки предпринимательства попал в группу так называемых «драйверов». ГФСО вошел в группу «А» по финансовой устойчивости и получил ранг «Е+» по эффективности функционирования.



В основу легли 34 показателя, которые демонстрируют работу фонда с бизнес-сообществом по действующим финансовым продуктам.



«Результаты анализа направили в Банк России и Минэкономразвития для учета при распределении будущих субсидий», - сообщили в своем телеграм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



По итогам первого полугодия 2024 года Гарантийный фонд Самарской области помог субъектам МСП региона привлечь 1,4 млрд рублей на развитие своих проектов.



«Финансовые инструменты являются одной из наиболее востребованных форм поддержки бизнеса. Это микрозаймы, которые помогают стартовать начинающим предпринимателям, масштабировать свое дело и запускать новые проекты действующему бизнесу. Еще одним популярным продуктом ГФСО являются поручительства для получения кредитов в коммерческих банках», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Всего за 6 месяцев текущего года Фонд профинансировал 146 проектов на 364,4 млн. рублей. Также было предоставлено 48 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь финансирование на общую сумму 995,5 млн. рублей. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».



Сегодня в Гарантийном фонде действуют несколько программ предоставления микрозаймов: для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Плательщики налога на профессиональный доход, начинающие предприниматели, а также представители социального и инновационного бизнеса могут оформить микрозаймы по минимальной ставке - 1% годовых. Максимальная ставка по программам Фонда составляет 7,5% годовых.



Напомним, что недавно глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с представителями бизнес-сообщества Самарской области объявил о запуске новой программы для предпринимателей «Сделано в Самаре», которая будет содержать максимальное количество мер поддержки и инструментов для развития бизнес-сообщества.



Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

Фото: департамент информационной политики СО