Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.
Энергетики «Т Плюс» возобновили подачу горячего водоснабжения на ул. Коммунистической в Сызрани
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют 47 дворов во всех районах Самары.
В Ленинском районе Самары в этом году благоустраивают 15 дворов
Жителей просят при необходимости сделать запас воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Новые автобусы уже курсируют в 5 городах и 13 районах региона.
174 новых автобуса прибыли в Самарскую область в этом году
В основу легли 34 показателя, которые демонстрируют работу фонда с бизнес-сообществом по действующим финансовым продуктам.
Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.
С 3 по 6 августа местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
К праздничной дате Общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» в рамках совместного проекта провели сразу несколько мероприятий трека Знание.Герои в Самаре и Тольятти.
В Самарской области лекторы Общества «Знание» рассказали школьникам о подвигах десантников
Адрес пункта отбора: г. Самара, ул. Ленинская д. 147
В Самарской области выплата контрактникам СВО выросла до 1,2 млн рублей
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.78
-0.33
EUR 92.85
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

2 августа 2024 15:23
105
В основу легли 34 показателя, которые демонстрируют работу фонда с бизнес-сообществом по действующим финансовым продуктам.

Работу Гарантийного фонда Самарской области на федеральном уровне признали высокоэффективной. Корпорация МСП проанализировала работу фондов микрофинансирования по всей стране. Региональный институт поддержки предпринимательства попал в группу так называемых «драйверов». ГФСО вошел в группу «А» по финансовой устойчивости и получил ранг «Е+» по эффективности функционирования.

В основу легли 34 показателя, которые демонстрируют работу фонда с бизнес-сообществом по действующим финансовым продуктам.

«Результаты анализа направили в Банк России и Минэкономразвития для учета при распределении будущих субсидий», - сообщили в своем телеграм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По итогам первого полугодия 2024 года Гарантийный фонд Самарской области помог субъектам МСП региона привлечь 1,4 млрд рублей на развитие своих проектов.

«Финансовые инструменты являются одной из наиболее востребованных форм поддержки бизнеса. Это микрозаймы, которые помогают стартовать начинающим предпринимателям, масштабировать свое дело и запускать новые проекты действующему бизнесу. Еще одним популярным продуктом ГФСО являются поручительства для получения кредитов в коммерческих банках», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего за 6 месяцев текущего года Фонд профинансировал 146 проектов на 364,4 млн. рублей. Также было предоставлено 48 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь финансирование на общую сумму 995,5 млн. рублей. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Сегодня в Гарантийном фонде действуют несколько программ предоставления микрозаймов: для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Плательщики налога на профессиональный доход, начинающие предприниматели, а также представители социального и инновационного бизнеса могут оформить микрозаймы по минимальной ставке - 1% годовых. Максимальная ставка по программам Фонда составляет 7,5% годовых.

Напомним, что недавно глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с представителями бизнес-сообщества Самарской области объявил о запуске новой программы для предпринимателей «Сделано в Самаре», которая будет содержать максимальное количество мер поддержки и инструментов для развития бизнес-сообщества.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.
02 августа 2024, 15:48
Энергетики «Т Плюс» возобновили подачу горячего водоснабжения на ул. Коммунистической в Сызрани
При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается. ЖКХ
82
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют 47 дворов во всех районах Самары.
02 августа 2024, 15:47
В Ленинском районе Самары в этом году благоустраивают 15 дворов
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют 47 дворов во всех районах Самары. Благоустройство
85
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.
02 августа 2024, 15:11
С 3 по 6 августа местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы. Экология
84
В центре внимания
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
123
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
2 августа 2024  10:24
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
212
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1167
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
446
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
389
Весь список