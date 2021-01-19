Дмитрий Богданов призвал малый бизнес принять участие в экономической переписи 

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Весной 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса нашей страны. Это позволит проанализировать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки.

«В Самарской области по состоянию на 10 января зарегистрировано 123 430 субъектов малого и микробизнеса. По этому показателю наш регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе, - поделился успехами в развитии предпринимательства министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Для того, чтобы количество субъектов МСП увеличивалось, мы всесторонне поддерживаем наших предпринимателей, реализуя меры поддержки и создавая в регионе благоприятную деловую среду. Экономическая перепись позволит нам быть в диалоге с предпринимательским сообществом, своевременно откликаться на его проблемы и потребности», - добавил министр.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде. Экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством Российской Федерации, участие в ней является обязательным.

Для участия в переписи, необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи); интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи); операторов электронного документооборота. Помимо электронной формы подачи, есть возможность предоставить бумажный вариант заполненной анкеты в Самарастат или отправить ее по почте. Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

«Малый бизнес способен оперативно адаптироваться к изменениям экономической ситуации и запросов рынка. Но вместе с этим, небольшие предприятия наиболее уязвимы и подвержены негативному влиянию кризисных явлений в экономике. Мы надеемся, что участие в переписи, предоставление предпринимателями актуальной информации о себе и своем деле даст нам возможность создать лучшие условия для ведения бизнеса в регионе», - отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В случае возникновения вопросов или необходимости помощи специалистов, необходимо обратиться в территориальный орган статистики - Самарастат.