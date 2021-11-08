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Дмитрий Азаров: «Необходимо оказать бизнесу максимальную помощь в получении мер поддержки»

8 ноября 2021 17:35
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В региональном Правительстве обсудили меры поддержки представителям малого бизнеса, которые трудятся на территории области.

В понедельник, 8 ноября, на оперативном совещании в региональном Правительстве участники обсудили меры поддержки представителям малого бизнеса, которые трудятся на территории области. Губернатор Дмитрий Азаров потребовал от профильных ведомств предоставлять ежедневные данные о том, насколько активно предприниматели пользуются положенными мерами, и уделить вопросу поддержки бизнесменов максимально пристальное внимание, проявлять инициативу, использовать проактивный подход в работе с представителями пострадавших отраслей.

«Мы не должны ждать, пока бизнес сам обратится за мерами поддержки, о которых говорит Президент страны Владимир Владимирович Путин, Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин. Мы должны дойти до каждого предпринимателя из пострадавших отраслей, помочь ему получить положенную поддержку, разъяснить – ведь не все владеют информацией. Если предприниматель еще не оформил заявку на меры государственной поддержки, узнать причину, почему он этого не сделал. Вот в таком инициативном порядке мы обязаны отработать», - заявил губернатор.

Как отметил глава региона, это является важным показателем эффективности работы минэконома, центров «Мой бизнес», всех институтов развития и поддержки предпринимательства.

«Не просто фиксируем, сколько предпринимателей обратились, а инициативно предлагаем, разъясняем, помогаем оформлять заявки. Средства Президентом выделены, давайте максимально бизнесу поможем оформить правильно документы и получить эти меры поддержки», - поставил задачу Дмитрий Азаров главам профильных министерств.

Кроме федеральных мер действуют также механизмы поддержки представителей малого и среднего бизнеса на региональном уровне. Все актуальные меры поддержки публикуются на едином портале «МОЙ БИЗНЕС-63». Портал содержит все принимаемые документы на федеральном и региональном уровне, разъяснение порядка действий предпринимателей в сложившейся ситуации, ответы на часто задаваемые вопросы. По всем вопросам предприниматели могут обращаться по телефону горячей линии 8-800-300-63-63 (ежедневно, без выходных), а также в консультационный чат в Telegram «Мойбизнес_63 чат».

Кроме того, глава региона поручил членам регионального кабмина проработать комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса помимо уже существующих. Губернатор поставил задачу ускорить этот процесс и в ближайшие дни предоставить предложения.

Теги: Дмитрий Азаров

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