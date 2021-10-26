Дмитрий Азаров: «Мы не бросаем бизнес в этой непростой ситуации»

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По поручению Главы региона Дмитрия Азарова Правительство Самарской области прорабатывает дополнительные механизмы поддержки представителей малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций в условиях действия особого режима.

Значительный рост заболеваемости COVID-19, нагрузка на систему здравоохранения, достигшая пиковых значений, стали основанием для введения в Самарской области нерабочих дней с 25 по 29 октября. Ранее Указом Президента РФ Владимира Путина были установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с правом корректировки сроков с учетом тяжести эпидемиологической ситуации в каждом субъекте Российской Федерации. Принятое в регионе решение направлено на защиту жизни и здоровья людей, снижение масштабов пандемии. Вынужденные ограничения и возможные потери обсуждались с представителями бизнеса и общественности.

«В сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, когда у нас каждый день рекорды по заболевшим COVID-19, когда силы и ресурсы системы здравоохранения на пределе, мы обязаны делать решительные шаги. Важно разорвать цепочку заболеваний, позаботиться о защите жизни и здоровья людей. Понимаю, что временные ограничения повлияют на работу организаций и предприятий целого ряда отраслей экономики. Для помощи наиболее пострадавшим действуют меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы не бросаем бизнес в этой непростой ситуации. Прошу собственников активнее пользоваться возможностями системы господдержки. И речь идет не только о бизнесе, финансовых показателях предприятия, но и о судьбе сотрудников, жизни конкретных людей, наших земляков. Сегодня по моему поручению Правительством Самарской области совместно с представителями бизнес-сообщества прорабатываются дополнительные антикризисные меры с учетом анализа текущей ситуации. Хочу еще раз подчеркнуть, что от всех нас – жителей региона, от каждого, зависит как скоро мы все вернемся к нормальной жизни, в том числе и бизнес. Очевидно и то, что новая реальность требует перемен в ведении любого дела, где безопасность здоровья и жизни людей является приоритетом», – отметил Глава региона.

Напомним, Правительством Российской Федерации в условиях борьбы с COVID-19 разработаны федеральные меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), а также некоммерческих организаций (НКО) из числа наиболее пострадавших отраслей. На территории Самарской области также действуют региональные меры поддержки бизнеса, которыми могут воспользоваться порядка 80 тыс. организаций.

Для помощи малому и среднему бизнесу (МСП), некоммерческим организациям (НКО) из числа наиболее пострадавших отраслей, на федеральном и региональном уровне предусмотрены меры поддержки. Это сферы торговли, транспорта, гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации развлечений и некоторых других. Полный перечень отраслей, считающимися наиболее пострадавшими, утвержден соответствующим Постановлением Правительства РФ.

Согласно проекту Постановления Правительства РФ, МСП и НКО смогут получить грант на выплату зарплаты сотрудникам. Размер единовременной безвозмездной выплату определяется из расчета 1 МРОТ (12 792 рубля) на 1 сотрудника (официально трудоустроенного). Для получения субсидии необходимо направить заявление в Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря. Срок перечисления средств – в течение 8 дней после обращения. Выплаты начнутся с 15 ноября.

По словам Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, эта мера поддержки позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 млн человек.

Также обновлена федеральная кредитная программа поддержки бизнеса «ФОТ 3.0». Объем кредита составит 1 МРОТ (12 792 рубля) на 1 сотрудника, умноженный на 12 месяцев. Первые полгода платить проценты и «тело» кредита не нужно, далее ставка составит 3% при условии сохранения не менее 90% сотрудников. Возврат заемных средств проводится равными частями в течение 6 месяцев. Для предпринимателей, ранее получивших кредит по программе «ФОТ 3.0» с марта по июль 2021 года, срок выплат продлен еще на 6 месяцев.

На территории Самарской области также действуют региональные меры поддержки бизнеса. Так, в 3 раза снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков. Воспользоваться льготой могут субъекты МСП из пострадавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 2019 год. Также льготным налогообложением могут воспользоваться вновь созданные индивидуальные предприниматели, проживающие или работающие в населенных пунктах с численностью населения до 5 тысяч человек.

Снижен налог на имущество за счет увеличения вычета из площади недвижимого имущества (с 150 до 250 кв.м.), которая облагается по кадастровой стоимости.

В связи с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) обеспечен «бесшовный» переход на патентную систему налогообложения (ПСН) индивидуальных предпринимателей, ранее применявших ЕНВД. При этом стоимость патента осталась на прежнем уровне, а перечень видов экономической деятельности, применяющих ПСН значительно расширен. Увеличены размеры площадей торгового зала и зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания (до 150 кв. м), при которых можно использовать ПСН.

Для вновь созданных индивидуальных предпринимателей, которые приобрели патент или применяют УСН, продолжаются «налоговые каникулы» - ставка 0%. Действие Закона Самарской области от 30.12.2015 №140-ГД продлевается до 31 декабря 2023 года.

В 2021 году продолжает действовать мораторий на проверки контрольными органами субъектов МСП. Мораторий продлен на 2022 год, что позволит серьезно снизить административную нагрузку на большое число предприятий МСП и НКО.

Субъекты МСП могут воспользоваться займом в сумме до 5 млн. рублей по ставке от 3,25% годовых. Финансовая поддержка предоставляется АО «Гарантийный фонд Самарской области» и муниципальными микрофинансовыми организациями.

В 2020 году в уставный капитал Фонда из бюджета Самарской области было направлено более 600 млн. рублей. Общий портфель микрозаймов, предоставленных субъектам МСП Самарской области, составляет 357 договоров на сумму 486,87 млн. рублей. В текущем году объем финансовой поддержки, предоставленной АО «ГФСО» в виде поручительств, составил 314,27 млн. рублей. Это позволило привлечь субъектам МСП кредитов в размере 1,53 млрд рублей.

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