Дмитрий Азаров инициировал дополнительные меры поддержки бизнеса

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По поручению Дмитрия Азарова министерством регионального минэкономразвития разработан законопроект о внесении необходимых изменений в закон «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области». 7 сентября депутаты Самарской Губернской Думы в двух чтениях поддержали поправки, которые существенно упростят процедуру предоставления льгот предпринимателям и расширят перечень приоритетных видов экономической деятельности.

Одобренный законопроект разработан в целях оптимизации срока предоставления налоговых льгот для компаний, ведущих свою деятельность в приоритетных для Самарской области отраслях экономики. Также закон дополнительно стимулирует развитие сферы производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Это не только инвестиции, не только экономическая составляющая. Важнейшая составляющая – экологическая. Вопросам экологии мы уделяем все больше и больше внимания. Это запрос времени. Запрос, который сегодня формирует общество», – отмечал ранее Дмитрий Азаров в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме.

ВИЭ включили в перечень приоритетных сфер деятельности, а инвесторы, реализующие данные проекты, так же не будут платить налог на имущество.

«Закон позволит упростить процедуру подачи заявки на получение нулевой ставки налога на имущество и существенно снизит административные барьеры при реализации инвестиционных проектов, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – «Также мы активно работаем над развитием инвестиционной привлекательности региона для федеральных и иностранных предприятий, работающих в сфере возобновляемых источников энергии – самого быстрорастущего сегмента современного мирового энергетического рынка. Принятый закон позволит региону обладать дополнительными преимуществами в борьбе за инвесторов».

Важно отметить, что принятие данного закона не потребует дополнительных расходов областного бюджета и не приведет к снижению его доходной части.