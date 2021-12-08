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Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»

8 декабря 2021 13:37
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Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»

До 14 декабря на площадках центров «Мой бизнес» проходит «Форума без границ». В первый день к работе бизнес-форума присоединились 350 предпринимателей из разных уголков губернии. Всего о своем участии заявили более 1000 человек и регистрация продолжается. Форум организован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В Самарской области по поручению Губернатора Дмитрия Азарова создаются благоприятные условия для развития предпринимателей и самозанятых: для них запускаются новые инструменты поддержки, открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности, регулярно проводятся бизнес-мероприятия и встречи, на которых обсуждаются последние тренды в предпринимательстве. Стратегия лидерства региона, разработанная по инициативе Губернатора при поддержке жителей, в поддержке инициативных и активных людей.

«Форум без границ» - традиционное бизнес-мероприятие. В этом году наиболее актуальной темой для участников стал поиск новых направлений и механизмов работы в сложившихся условиях, а также новых способов взаимодействия со своими потребителями. 

В течение недели участники бизнес-форума подведут итоги года, обсудят прогнозы и планы на предстоящий 2022 год, обменяются своими идеями, пообщаются с коллегами по цеху, а также под руководством грамотных бизнес-тренеров узнают о новых трендах предпринимательства, особенностях выхода на экспорт, инструментах продвижения своего проекта и многом другом. В программе также предусмотрены командные игры, мастер-классы, новогодние фотозоны и многое другое.  

«Форум, который мы традиционно проводим в декабре, позволяет нам вместе с бизнес-сообществом региона оценить успехи предпринимателей, работу управленческой команды региона, внешние факторы, влияющие на результаты малого и среднего бизнеса. В этот раз мы проводим форум сразу в шести городах региона, сочетая гибридный формат мероприятия, то есть используя онлайн и офлайн режимы. Это позволит объединить на площадке нашего итогового события как можно больше предпринимателей и самозанятых Самарской области. Уверен, участники высоко оценят насыщенную программу и знания приглашенных спикеров, продуктивно проведут время, обменяются опытом со своими коллегами и узнают много новой и полезной информации», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Для участников бизнес-форума подготовлена насыщенная по тематике программа: глобальные тренды, туризм и Travel-маркетинг, финансы, экспорт, самозанятость, налоги, креативные кластеры. 

В качестве спикеров приглашены федеральные и региональные эксперты, эффективно применяющие инновационные инструменты в предпринимательстве и смежных областях. Они поделятся с участниками своими наработками, проведут мастер-классы и помогут прокачать наиболее актуальные в сегодняшних реалиях бизнес-компетенции. 

Бренд-статег и совладелица бюро позиционирования «SPIKA» Алевтина Золотарева провела стартовое мероприятие форума для предпринимателей Новокуйбышевска. Вместе с участниками она обсудила тему позиционирования своего бизнеса и своего бренда. «Мне очень понравилась живая, теплая и даже «зубастая» аудитория. Участники задавали вопросы с большим интересом, потому что понимали, что за каждым бизнесом стоит судьба человека, который его организовал, судьбы сотрудников, которые в нем задействованы. И то, что люди цепляются за знания, было для меня самой большой наградой», - отметила Алевтина Золотарева.  

Руководитель фитнес-студии «Солнце» из Отрадного Ирина Денисова рассказала о том, что некоторые инструменты, о которых она узнала в ходе лекции о продвижении своего продукта, начнет применять уже сегодня. «Мне очень понравилось, я получила очень много знаний о ведении аккаунтов в социальных сетях. Нам рассказали о типичных ошибках, которые теперь я постараюсь избегать», - подчеркнула предприниматель. 

Руководитель лазертаг-клуба «Бункер» Ярослав Чернышов уже неоднократно принимал участие в мероприятиях регионального центра «Мой бизнес». Молодой человек не остался в стороне и от итогового события для бизнеса губернии. «Форум стартовал очень ярко и насыщенно. Уже в первый день нас зарядили позитивом и настроем на продуктивную работу, продемонстрировали, как нужно относиться к своему делу», - отметил он. 

Предприниматель Ольга Бурлакова считает, что предприниматели – это те люди, которые всегда в поиске. За неделю работы Форума она планирует получить максимум знаний о перспективных направлениях в бизнеса. «Я никогда не думала о туристическом бизнесе, а вот теперь задумалась. Каким образом можно увеличить, расширить свой бизнес, что можно к нему прибавить, что можно сделать совместно с партнерами, чтобы также совместно расти, - рассуждает Ольга. - На Форуме есть время, когда мы общаемся и получаем командные задания, а есть лекционное время, когда мы перенимаем опыт действующих предпринимателей. И это дает максимальный эффект». 

Для самых активных гостей форума организаторы предусмотрели множество сюрпризов и полезных призов. Например, среди участников-самозанятых будет разыграна одна из востребованных услуг от центра «Мой бизнес» - «Бизнес-кейс 2.0». Подарок получит каждый подключившийся к форуму в формате онлайн. 

Регистрация на форум продолжается по ссылке.

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