Я нашел ошибку
Главные новости:
На тольяттинском предприятии будет создано новое производство азотной кислоты и раствора аммиачной селитры.
«КуйбышевАзот» построит новый производственный комплекс
На 6-летнего ребенка упала ветвь сухостойного дерева.
Бывший глава села Богатое лишен свободы на 1,5 года условно за гибель ребенка
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
В Самаре бывшие полицейские предстанут перед судом за взятки от торговцев алкоголем
Региональный фестиваль - один из этапов отбора на Всероссийские игры чемпионов ГТО.
В Самаре состоялся региональный этап «Игр ГТО»
К губернатору за помощью обратились жители села, сообщив о том, что на территории населенного пункта продолжается серия поджогов.
Дмитрий Азаров поручил организовать круглосуточное патрулирование в Подгорах
Бюджет на ближайшие три года будет иметь четкую социальную направленность.
Фракция «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению бюджета Самарской области
По просьбе бизнеса эта мера поддержки возобновлена и список получателей расширен.
Более 5,5 тысяч заявок подали предприниматели региона на льготные кредиты по госпрограмме ФОТ 3.0
Олег Бойко вручил медали «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени 21 сотруднику федеральной противопожарной службы.
Сотрудникам ГУ МЧС Самарской области вручили ведомственные медали
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 5,5 тысяч заявок подали предприниматели региона на льготные кредиты по госпрограмме ФОТ 3.0

15 ноября 2021 16:14
151
По просьбе бизнеса эта мера поддержки возобновлена и список получателей расширен.

До 30 декабря банки ведут прием заявок от предпринимателей из пострадавших отраслей экономики на льготные кредиты по программе кредитной поддержки ФОТ 3.0. По просьбе бизнеса эта мера поддержки возобновлена и список получателей расширен.

Для малого и микробизнеса при получении льготного кредита учитывается не только основной, но и дополнительный ОКВЭД. Объем кредита составит 1 МРОТ на одного сотрудника, умноженный на 12 месяцев. Первые полгода платить проценты и «тело» кредита не нужно, далее ставка составит 3% при условии сохранения не менее 90% сотрудников.

Губернатор Дмитрий Азаров потребовал от профильных ведомств уделить вопросу поддержки бизнеса максимально пристальное внимание, проявлять инициативу, использовать проактивный подход в работе с представителями пострадавших отраслей. «Мы должны дойти до каждого предпринимателя из пострадавших отраслей, помочь ему получить положенную поддержку», - подчеркнул глава региона.

По информации министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, перечень отраслей, представители которых могут воспользоваться льготным кредитом ФОТ 3.0, значительно увеличен: если в рамках первого этапа программы в него входили 11 отраслей, то сейчас их уже 17. В список добавлены такие сферы деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.

«В прошлом году программа льготного кредитования стала одной из самых востребованных мер финансовой поддержки пострадавшего бизнеса. Тогда «дешевыми деньгами» на возобновление своей деятельности воспользовались 7,6 тысяч предпринимателей нашего региона на общую сумму 11,2 млрд рублей. По итогам действия программы банки списали предпринимателям, сохранившим штат сотрудников, 8,5 млрд рублей, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Обновленная программа ФОТ 3.0 демонстрирует не меньший интерес со стороны бизнеса нашего региона – предприниматели, подали уже более 5,6 тысяч заявок». 

По условиям программы, вернуть кредит нужно будет в течение 6 месяцев равными долями. Для предпринимателей, получивших кредит по программе «ФОТ 3.0» с марта по июль 2021 года, срок выплат также продлят еще на 6 месяцев.  

«Мы уже с 25 октября приступили к сбору заявок на льготные кредиты. На данный момент региональное отделение нашего банка получило около 30 заявок от предпринимателей на общую сумму более 400 млн рублей. Отмечу, что мы готовы принимать заявки не только от своих клиентов, но и от предпринимателей, ранее оформивших кредиты по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в любом российском банке», - рассказал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. 

«Благодаря помощи правительства, банков, которые предоставили льготные кредиты и субсидии, в прошлом году нам удалось не только сохранить всех сотрудников, но и проиндексировать заработные платы, - рассказал руководитель сети пиццерий «Додо Пицца» в Самаре Дмитрий Троян. – Кредит под 3% годовых – это очень «дешевые деньги» для предпринимателей. Мы направили эти средства на развитие своей сети. И поддержка правительства оказалась очень кстати в тот момент, когда остановился спрос, упала прибыльность. Льготный кредит стал для нас неким «топливом». 

Получить кредит могут не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и крупный бизнес из сфер общепита и культуры, социально ориентированные некоммерческие организации. Подробно изучить условия кредитования и выбрать банк можно на сайте.

 

Фото:   правительство СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
247
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021  11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
806
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции
15 ноября 2021  10:22
В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции "Народное признание"
398
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 ноября 2021  13:33
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
713
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
726
Весь список