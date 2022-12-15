Я нашел ошибку
Главные новости:
В Ангарске загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Ангарске загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Самаре нарушитель ПДД, на которого жаловались пользователи соцсетей, наказан
В Самаре нарушитель ПДД, на которого жаловались пользователи соцсетей, наказан
Самарские ученые расширили возможности для исследований в области мозга
Самарские ученые расширили возможности для исследований в области мозга
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
В Самаре росгвардейцы приняли участие в праздновании юбилея общественной организации ветеранов
В Самаре росгвардейцы приняли участие в праздновании юбилея общественной организации ветеранов
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году
В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков
В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков
Самарчанка присвоила сумку, забытую у магазина
Самарчанка присвоила сумку, забытую у магазина
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.36
0.15
EUR 67.45
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году

15 декабря 2022 09:57
96
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру» и маркетинговой платформы Roistat, четверть представителей бизнеса сократили расходы на маркетинг. На чем экономил бизнес в 2022-м и как пережил очередной сложный год — в материале «Известий».

Предприниматели в текущем году стали экономить на маркетинге. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру» и маркетинговой платформы Roistat, четверть представителей бизнеса сократили затраты на себестоимость товаров и услуг (25%), а 24% — на маркетинговое продвижение, узнали «Известия».

Среди сокративших затраты на маркетинг компаний 60% урезали в этом году рекламный бюджет, 55% отказались от части рекламных направлений, например, от SMM или PR, а 19% сократили бюджет на подрядчиков.

Еще 50% компаний в этом году полностью отказались от участия в выставках и конференциях, 40% — от таргетированной рекламы, 37% — от работы со СМИ.

По словам гендиректора Коммуникационной группы КРОС Екатерины Мовсесян, рекламные бюджеты традиционно идут «под нож» в любой кризисной ситуации.

«В первую очередь урезаются рекламные кампании, которые работают на охват и знание продукта. То есть фокус смещается с задачи по привлечению новой аудитории на удержание уже существующего клиента», — пояснила она.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
15 декабря 2022  10:20
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
34
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
14 декабря 2022  14:01
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
917
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
14 декабря 2022  13:43
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
378
В парках Самары работают катки
14 декабря 2022  13:15
В парках Самары работают катки
411
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
14 декабря 2022  10:28
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
341
Весь список