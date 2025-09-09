Бизнес Самарской области обсудил с иностранными послами перспективы экономического сотрудничества

168

Делегация глав дипломатических миссий иностранных государств находится с рабочим визитом в Самарской области. В её составе — Чрезвычайные и Полномочные послы, а также представители посольств Китая, Бразилии, Малайзии, Руанды, Омана, Индонезии, Непала и Доминиканской республики.

Цель такого визита — развитие международного сотрудничества, установление деловых контактов и обмен опытом в сфере внешнеэкономической деятельности.

На площадке регионального центра «Мой бизнес» представители делегации встретились с бизнес-сообществом региона. Участники обсудили перспективы сотрудничества в области торговли, инвестиций и реализации совместных проектов.

Врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко поприветствовал официальных гостей от имени губернатора Вячеслава Федорищева. Он напомнил, что в ноябре регион примет международный форум «Россия - спортивная держава» и пригласил участников встречи посетить событие. Ранее Президент России Владимир Путин пригласил на форум делегации стран Шанхайской организации сотрудничества, он пройдет с 5 по 7 ноября.

«Внешнеэкономическая деятельность и международное сотрудничество являются одними из главных направлений стратегии развития нашего региона. Потенциал сотрудничества высок. Это, прежде всего, промышленность – авиа, двигателестроение, автомобильная промышленность, химия, высокотехнологичные направления бизнеса. Мы надеемся, что в результате плодотворной работы в нашем регионе мы проведем совместные бизнес-миссии, презентации в Москве, либо на территории крупных форумов и конференций», — обратился к официальным гостям региона Антон Емельяненко.

В ходе встречи иностранным послам представили инвестиционный потенциал Самарской области, перспективные направления сотрудничества, а также те меры поддержки и преференциальные режимы, которые действуют в регионе для бизнеса.

«Есть потенциал в области образования, автопрома, аэрокосмической отрасли - это те направления, которые мы находим приоритетными для двустороннего сотрудничества», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в РФ Лун-Лаи Чеонг.

На уровне региона всесторонне поддерживают выстраивание деловых связей между самарским бизнесом и зарубежными партнерами, формирование новых каналов сбыта и выход на внешние рынки. Для этого региональный Центр поддержки экспорта регулярно проводит бизнес-миссии, организует участие производителей в международных выставках, помогает с поиском иностранных партнеров.

«Наша основная задача - познакомить представителей иностранных государств с теми продуктами, которые выпускаются в Самарской области, познакомить с предпринимательским сообществом региона, чтобы установить надежные, долгосрочные связи для развития внешнеторгового оборота и улучшения наших партнёрских отношений», — дополнил Павел Финк, заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

В ходе встречи дипломаты осмотрели выставку продукции предприятий-экспортеров. Был также предусмотрен формат переговоров - участники обсудили варианты возможного сотрудничества и обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия.

«На таких мероприятиях бизнес может в полноценном формате обсудить деловые отношения, возможности вхождения на рынок, различные логистические цепочки – то в чем заинтересованы предприниматели, желающие выйти на экспорт, — рассказал Максим Бурнаевский, генеральный директор компании «Mi bao». — Мы экспортируем мёд в Китай, планируем выходить на рынки Индии и ряда стран Ближнего Востока. Центр поддержки экспорта помогает нам с консультациями, приглашает на подобные встречи, оказывает услуги по субсидированию транспортировки товаров, участию в выставках».

В региональном центре «Мой бизнес» по нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт» предприниматели могут получить консультационную и иную господдержку. Центр поддержки экспорта оказывает содействие в продвижении региональных товаров на зарубежных рынках, в поиске зарубежных партнеров, организовывает бизнес-миссии в другие страны и др. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (800) 300-63-63 или на сайте mybiz63.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.