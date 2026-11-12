Компенсация ЖКУ для ветеранов труда и инвалидов: кто имеет право, сколько вернут и как оформить

Если субсидия — это помощь по нуждаемости (смотрим на доходы), то компенсация ЖКУ — помощь по статусу: государство возвращает часть платы за «коммуналку» определённым категориям жителей независимо от их дохода. В Самарской области эта выплата называется ЕДКВ — ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Разбираем, кому она положена, как считается и чем отличается от субсидии.
Кому положена компенсация
Право на компенсацию в Самарской области установлено законом № 143-ГД «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» и рядом профильных региональных законов. Основные категории:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий — а также проживающие с ними члены семей;
- труженики тыла;
- ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда;
- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;
- инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды и граждане, воспитывающие детей-инвалидов;
- семьи погибших (умерших) военнослужащих;
- сельские педагоги, медики, работники культуры и соцсферы, проживающие и работающие в сёлах и посёлках городского типа;
- многодетные семьи (три и более детей до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении) — по отдельному региональному закону.
Базовый размер для большинства категорий — 50% фактических расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. У многодетных семей своя сетка: 50% за содержание жилья и коммунальные услуги, 75% за вывоз ТКО и 50% взноса на капремонт.
Нюанс по капремонту: компенсация взноса положена инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, ветеранам труда и другим региональным льготникам. Инвалидам III группы компенсация распространяется на плату за ЖКУ, а на взнос за капремонт по федеральному закону права у них нет.
Как считается: три важных ограничения
Компенсация — это не «половина всей квитанции». Закон ограничивает её тремя рамками:
- Площадь. Плата за наём и содержание жилья компенсируется в пределах нормативной площади: 33 м² — для одиноко проживающего, 21 м² — на каждого в семье из двух человек, 18 м² — на каждого в семье из трёх и более. Если квартира меньше норматива — считаем от фактической площади.
- Потребление. Коммунальные услуги компенсируются по показаниям счётчиков, но не выше нормативов потребления. Потребил больше нормы — разницу платите сам.
- Состав семьи. Льгота даётся самому льготнику (и нетрудоспособным членам семьи на его иждивении). Если вместе с ветераном труда зарегистрированы работающие родственники без льготного статуса, компенсацию начислят пропорционально доле льготника — а не на всю квартиру.
Пример расчёта
Ветеран труда, живёт один в квартире 46 м² в девятиэтажке Самары. Нормативная площадь — 33 м², компенсация — 50%. В квитанции за месяц: содержание жилья 1 150 рублей (46 × 25), капремонт 631,58 рубля (46 × 13,73), коммунальные услуги по счётчикам — 4 040 рублей (отопление, вода, водоотведение, электричество, ТКО — всё в пределах нормативов).
|Строка
|Начислено
|Компенсация
|Содержание жилья
|1 150,00
|33 × 25 × 50% = 412,50
|Капремонт
|631,58
|33 × 13,73 × 50% = 226,55
|Коммунальные услуги
|4 040,00
|4 040 × 50% = 2 020,00
|Итого
|5 821,58
|≈ 2 659 рублей в месяц
За год это около 32 тысяч рублей. Если бы с ветераном была зарегистрирована работающая дочь без льгот, компенсация считалась бы только с его доли платежей, и сумма была бы заметно меньше.
Многодетная семья (трое детей) в квартире 60 м² получит 50% за содержание жилья (уже со всей фактической площади — норматив для семей ограничивает только часть строк), 50% за коммуналку в пределах нормативов, 75% за вывоз ТКО и 50% взноса на капремонт. В месяц для семьи с сопоставимыми платежами это порядка 3–4 тысяч рублей возврата.
Условия и правила выплаты
- Компенсация выплачивается по факту оплаты. Расчёт ведётся по сведениям от поставщиков ЖКУ о начисленных и фактически внесённых суммах: не оплатили квитанцию — компенсации за этот месяц не будет.
- Только одно жилое помещение. Если у льготника две квартиры в области, компенсация даётся за одну — по его выбору. По месту пребывания выплата возможна, если по месту жительства мера не предоставляется.
- Одно основание на выбор. Если человек имеет право по нескольким статусам (например, одновременно ветеран труда и инвалид II группы), компенсация назначается по одному из них — выгодному заявителю.
- Задолженность. Непогашенный долг по ЖКУ, взысканный судом за последние три года, — основание для отказа. Долг можно закрыть или заключить соглашение о его погашении.
- Сроки. Решение о назначении — в течение 8 рабочих дней со дня подачи заявления (+20 рабочих дней, если нужно догружать документы по межведомственным каналам). Выплата приходит ежемесячно с 5 по 25 число — через банк или почту.
Как оформить
- Подайте заявление в ГКУ «Главное управление социальной защиты населения» по месту жительства, в МФЦ или через Госуслуги (услуга «Компенсация расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан»).
- Возьмите с собой: паспорт, СНИЛС, документ о праве на льготу (удостоверение ветерана, справку об инвалидности — инвалидность и статус по межведомственным каналам соцзащита проверяет сама), документ о владении жильём, подтверждение регистрации и состава семьи, реквизиты счёта. Пенсионерам с нетрудоспособными иждивенцами — документы о доходах за последние 6 месяцев.
- Дождитесь решения — до 8 рабочих дней. Дальше расчёт идёт автоматически: региональный центр получает начисления от поставщиков и перечисляет компенсацию ежемесячно.
- Сообщайте об изменениях: смена адреса, состава семьи или утрата статуса меняют выплату — при переезде в пределах области учёт начинается с первого числа следующего месяца.
Чем компенсация отличается от субсидии — коротко
|Компенсация (ЕДКВ)
|Субсидия на ЖКУ
|Основание
|Льготный статус (ветеран, инвалид и др.)
|Нуждаемость: расходы на ЖКУ выше 22% дохода
|Зависит от дохода
|Нет
|Да
|Как выплачивается
|Часть платы возвращается деньгами
|Деньги на счёт до 10 числа следующего месяца
|Можно совмещать?
|Да — обе меры, но каждую по своим правилам
|Да
Их можно получать одновременно: например, ветеран труда с небольшой пенсией оформляет компенсацию 50% и, если после этого расходы всё равно превышают допустимую долю дохода, — субсидию. Подробно про субсидию и её расчёт — в карточке «Субсидия на ЖКУ: кому положена и как посчитать».
Частые причины отказа и приостановки
- Есть судебная задолженность по ЖКУ за последние три года — в назначении откажут, пока долг не погашен или не заключено соглашение.
- Не оплачена квитанция — компенсация за месяц не начисляется, ведь она возмещает фактически понесённые расходы.
- Выплата приостановлена из-за неполучения назначенной суммы по вине получателя более шести месяцев — но за всё время приостановки компенсацию выплатят (не более чем за три года).
- Статус не подтвердился — например, удостоверение ветерана труда выдано не по тем основаниям, что дают право на компенсацию. Проверить свои основания можно заранее в управлении соцзащиты — до подачи документов.
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