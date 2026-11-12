Компенсация ЖКУ для ветеранов труда и инвалидов: кто имеет право, сколько вернут и как оформить

Если субсидия — это помощь по нуждаемости (смотрим на доходы), то компенсация ЖКУ — помощь по статусу: государство возвращает часть платы за «коммуналку» определённым категориям жителей независимо от их дохода. В Самарской области эта выплата называется ЕДКВ — ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Разбираем, кому она положена, как считается и чем отличается от субсидии.

Кому положена компенсация

Право на компенсацию в Самарской области установлено законом № 143-ГД «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» и рядом профильных региональных законов. Основные категории:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий — а также проживающие с ними члены семей;

труженики тыла;

ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда;

реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;

инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды и граждане, воспитывающие детей-инвалидов;

семьи погибших (умерших) военнослужащих;

сельские педагоги, медики, работники культуры и соцсферы, проживающие и работающие в сёлах и посёлках городского типа;

многодетные семьи (три и более детей до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении) — по отдельному региональному закону.

Базовый размер для большинства категорий — 50% фактических расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. У многодетных семей своя сетка: 50% за содержание жилья и коммунальные услуги, 75% за вывоз ТКО и 50% взноса на капремонт.

Нюанс по капремонту: компенсация взноса положена инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, ветеранам труда и другим региональным льготникам. Инвалидам III группы компенсация распространяется на плату за ЖКУ, а на взнос за капремонт по федеральному закону права у них нет.

Как считается: три важных ограничения

Компенсация — это не «половина всей квитанции». Закон ограничивает её тремя рамками:

Площадь. Плата за наём и содержание жилья компенсируется в пределах нормативной площади: 33 м² — для одиноко проживающего, 21 м² — на каждого в семье из двух человек, 18 м² — на каждого в семье из трёх и более. Если квартира меньше норматива — считаем от фактической площади. Потребление. Коммунальные услуги компенсируются по показаниям счётчиков, но не выше нормативов потребления. Потребил больше нормы — разницу платите сам. Состав семьи. Льгота даётся самому льготнику (и нетрудоспособным членам семьи на его иждивении). Если вместе с ветераном труда зарегистрированы работающие родственники без льготного статуса, компенсацию начислят пропорционально доле льготника — а не на всю квартиру.

Пример расчёта

Ветеран труда, живёт один в квартире 46 м² в девятиэтажке Самары. Нормативная площадь — 33 м², компенсация — 50%. В квитанции за месяц: содержание жилья 1 150 рублей (46 × 25), капремонт 631,58 рубля (46 × 13,73), коммунальные услуги по счётчикам — 4 040 рублей (отопление, вода, водоотведение, электричество, ТКО — всё в пределах нормативов).

Строка Начислено Компенсация Содержание жилья 1 150,00 33 × 25 × 50% = 412,50 Капремонт 631,58 33 × 13,73 × 50% = 226,55 Коммунальные услуги 4 040,00 4 040 × 50% = 2 020,00 Итого 5 821,58 ≈ 2 659 рублей в месяц

За год это около 32 тысяч рублей. Если бы с ветераном была зарегистрирована работающая дочь без льгот, компенсация считалась бы только с его доли платежей, и сумма была бы заметно меньше.

Многодетная семья (трое детей) в квартире 60 м² получит 50% за содержание жилья (уже со всей фактической площади — норматив для семей ограничивает только часть строк), 50% за коммуналку в пределах нормативов, 75% за вывоз ТКО и 50% взноса на капремонт. В месяц для семьи с сопоставимыми платежами это порядка 3–4 тысяч рублей возврата.

Условия и правила выплаты

Компенсация выплачивается по факту оплаты. Расчёт ведётся по сведениям от поставщиков ЖКУ о начисленных и фактически внесённых суммах: не оплатили квитанцию — компенсации за этот месяц не будет.

Расчёт ведётся по сведениям от поставщиков ЖКУ о начисленных и фактически внесённых суммах: не оплатили квитанцию — компенсации за этот месяц не будет. Только одно жилое помещение. Если у льготника две квартиры в области, компенсация даётся за одну — по его выбору. По месту пребывания выплата возможна, если по месту жительства мера не предоставляется.

Если у льготника две квартиры в области, компенсация даётся за одну — по его выбору. По месту пребывания выплата возможна, если по месту жительства мера не предоставляется. Одно основание на выбор. Если человек имеет право по нескольким статусам (например, одновременно ветеран труда и инвалид II группы), компенсация назначается по одному из них — выгодному заявителю.

Если человек имеет право по нескольким статусам (например, одновременно ветеран труда и инвалид II группы), компенсация назначается по одному из них — выгодному заявителю. Задолженность. Непогашенный долг по ЖКУ, взысканный судом за последние три года, — основание для отказа. Долг можно закрыть или заключить соглашение о его погашении.

Непогашенный долг по ЖКУ, взысканный судом за последние три года, — основание для отказа. Долг можно закрыть или заключить соглашение о его погашении. Сроки. Решение о назначении — в течение 8 рабочих дней со дня подачи заявления (+20 рабочих дней, если нужно догружать документы по межведомственным каналам). Выплата приходит ежемесячно с 5 по 25 число — через банк или почту.

Как оформить

Подайте заявление в ГКУ «Главное управление социальной защиты населения» по месту жительства, в МФЦ или через Госуслуги (услуга «Компенсация расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан»). Возьмите с собой: паспорт, СНИЛС, документ о праве на льготу (удостоверение ветерана, справку об инвалидности — инвалидность и статус по межведомственным каналам соцзащита проверяет сама), документ о владении жильём, подтверждение регистрации и состава семьи, реквизиты счёта. Пенсионерам с нетрудоспособными иждивенцами — документы о доходах за последние 6 месяцев. Дождитесь решения — до 8 рабочих дней. Дальше расчёт идёт автоматически: региональный центр получает начисления от поставщиков и перечисляет компенсацию ежемесячно. Сообщайте об изменениях: смена адреса, состава семьи или утрата статуса меняют выплату — при переезде в пределах области учёт начинается с первого числа следующего месяца.

Чем компенсация отличается от субсидии — коротко

Компенсация (ЕДКВ) Субсидия на ЖКУ Основание Льготный статус (ветеран, инвалид и др.) Нуждаемость: расходы на ЖКУ выше 22% дохода Зависит от дохода Нет Да Как выплачивается Часть платы возвращается деньгами Деньги на счёт до 10 числа следующего месяца Можно совмещать? Да — обе меры, но каждую по своим правилам Да

Их можно получать одновременно: например, ветеран труда с небольшой пенсией оформляет компенсацию 50% и, если после этого расходы всё равно превышают допустимую долю дохода, — субсидию. Подробно про субсидию и её расчёт — в карточке «Субсидия на ЖКУ: кому положена и как посчитать».

Частые причины отказа и приостановки

Есть судебная задолженность по ЖКУ за последние три года — в назначении откажут, пока долг не погашен или не заключено соглашение.

за последние три года — в назначении откажут, пока долг не погашен или не заключено соглашение. Не оплачена квитанция — компенсация за месяц не начисляется, ведь она возмещает фактически понесённые расходы.

— компенсация за месяц не начисляется, ведь она возмещает фактически понесённые расходы. Выплата приостановлена из-за неполучения назначенной суммы по вине получателя более шести месяцев — но за всё время приостановки компенсацию выплатят (не более чем за три года).

из-за неполучения назначенной суммы по вине получателя более шести месяцев — но за всё время приостановки компенсацию выплатят (не более чем за три года). Статус не подтвердился — например, удостоверение ветерана труда выдано не по тем основаниям, что дают право на компенсацию. Проверить свои основания можно заранее в управлении соцзащиты — до подачи документов.

— например, удостоверение ветерана труда выдано не по тем основаниям, что дают право на компенсацию. Проверить свои основания можно заранее в управлении соцзащиты — до подачи документов.

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