Заболеваемость ОРВИ и пневмонией с начала в СО области снизилась на 25 % и 40 % соответственно

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В Самарской области продолжает уменьшаться число внебольничных пневмоний и ОРВИ. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое проводит губернатор Дмитрий Азаров.



По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю число ОРВИ сократилось на 7,2 %, а количество пневмоний уменьшилось на 21 %. За семь последних недель снижение составило: 25 % - по ОРВИ и почти 40 % - по пневмониям.



Заболеваемость снижается в том числе и у всех категорий школьников, молодежи и пожилых граждан. Такой впечатляющий результат - следствие комплекса мер, предпринимаемых в Самарской области. Это слаженная работа системы здравоохранения, вакцинация, контроль за действующими ограничениями (в том числе масочным режимом и работой сферы услуг), а также дистанционное обучение части школьников.

- Очень надеемся, что устойчивая тенденция снижения заболеваемости - я имею в виду в целом ОРВИ, грипп, пневмония - позволит нам в полной мере приступить к обучению в очном порядке. Но еще раз подчеркну: безусловно, мы будем исходить из эпидситуации на тот период, - сказал Дмитрий Азаров.

Фото: соцсети