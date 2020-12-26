В селе Белозерки Красноярского района открылся новый офис врача общей практики

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Новый офис врача общей практики открылся в этом году в селе Белозерки Красноярского района. Он был построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новые условия труда медиков оценил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочего визита в пятницу, 25 декабря.

Всего в этом году в рамках нацпроекта в регионе было возведено 3 офиса врача общей практики и 32 фельдшерско-акушерских пункта. Благодаря четкой, системной работе Губернатора и Правительства области, грамотному планированию, а также жёсткому контролю за соблюдением сроков ведения работ, объем строительства социальных объектов за последние три года увеличился на 65%, сообщает пресс-служба облправительства.

Своих односельчан и жителей соседнего коттеджного поселка – общая численность населения почти две тысячи человек – на протяжении последних 10 лет врач принимала в приспособленном помещении здания местной школы. «Это было неудобно как для самой школы – учеников и учителей, так и для нашей работы с пациентами. Сколько я здесь работаю, а это больше 20 лет, не было отдельно стоящего здания у нас», – говорит Елена Барковская. Поэтому вопрос строительства нового офиса для медиков стоял остро – жители поднимали его в мае прошлого года на встрече с Главой региона во время его визита в район.

Благодаря решению Губернатора и поддержке жителей Белозерок летом этого года началось строительство нового отдельно стоящего модульного здания офиса врача общей практики. В короткие сроки – буквально за 4 месяца – удалось создать комфортные условия для медиков и пациентов.

В офисе есть кабинет приема врача, смотровой, процедурный, прививочный, физиотерапевтический кабинеты, а также помещения для приема врачами узких специальностей. Имеется и все необходимое современное медицинское оборудование.

«Теперь у нас появилось больше возможностей. Мы можем оказывать доврачебную, врачебную и даже неотложную помощь. Благодаря тому, что появилось новое современное оборудование, здесь можно проводить диагностику органов дыхания, кровообращения, зрения, выполнять скрининговые анализы. Здесь оборудован и физиотерапевтический кабинет. Раньше за этими процедурами люди ездили в районную больницу. Теперь это в шаговой доступности. Конечно, объем работы теперь станет больше, но с таким оборудованием в новом здании комфортно и приятно оказывать помощь нашим пациентам», – рассказала врач Елена Барковская. В скором времени еженедельный прием пациентов в офисе будут проводить врач офтальмолог, врач отоларинголог, врач эндокринолог, врач невролог.

Кроме того, за этим офисом врача общей практики закреплен новый автомобиль «Нива» для оказания неотложной помощи на дому. Напомним, в этом году по инициативе Главы региона было закуплено 166 машин, которые переданы во все лечебные учреждения региона. Транспорт поможет врачам оперативно реагировать на вызовы, число которых в этом году существенно возросло, в том числе, из-за пандемии.

«За нами закреплен коттеджный поселок «Экодолье», который находится на некоторым отдалении от нашего офиса. Раньше мы ходили пешком. Теперь мы можем выехать к пациентам на дом и при необходимости сразу же довезти его до Красноярской центральной районной больницы», – отметила врач.

Губернатор осмотрел помещения офиса, проверил наличие средств защиты медработников, необходимых при работе с пациентами с подозрением на COVID-19. В ОВОП защитных костюмов для врачей не оказалось. Глава региона раскритиковал руководство центральной районной больницы и потребовал обеспечить офис костюмами для защиты врачей.

«Это ваша головная боль и обязанность заботиться о медперсонале, о каждом человеке. Они врачи, спасают здоровье и жизнь людей, а вы руководитель», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он напомнил о ситуации, когда родственники погибших врачей из-за коронавируса не смогли своевременно получить страховые выплаты. «Там, где не будет выплат, там, где врачи не будут обеспечены необходимыми средствами защиты, мы будем увольнять руководство больниц. Такое поручение я дал министру здравоохранения региона. Сам главврач должен всегда стоять на защите интересов своих сотрудников», – сказал Губернатор.

В завершении визита Глава региона поблагодарил всех работников офиса врача общей практики Белозерок за их нелегкий труд на благо жителей Самарской области.