В самарской больнице №6 начал работу амбулаторный КТ-центр

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В поликлиническом отделении самарской больницы №6 начал работать амбулаторный КТ-центр, сообщают в областном минздраве. Обследования пациентам проводят на компьютерном томографе, установленном в больнице в начале ноября.

По словам нового главврача больницы Расима Шамсудинова, в КТ-центре провели уже более 1000 амбулаторных исследований, в том числе компьютерную томографию прошли 530 пациентов.

В центре обследуют пациентов с подозрением на заболевания органов дыхания, а также пациентов, которые лечатся на дому. Их доставляют сюда мобильные бригады поликлиники. Также там проводят КТ-диагностику пациентам, которых привозят на «скорой».

Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центре проводятся дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия и ЭКГ. Потом врач-терапевт принимает решение о дальнейшем лечении — пациента госпитализируют или выдают лекарства для амбулаторного лечения.

Всего в декабре пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию планировали принимать на КТ в семи стационарах и трех поликлиниках, пишет Другой Город.