Специалисты СО рассказали, как провести новогодние праздники безопасно и с пользой для здоровья

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Чтобы о новогодних каникулах остались только приятные воспоминания, врачи советуют соблюдать несложные правила.

Правило первое – умеренность

Старайтесь резко не менять режим питания, не стоит голодать до вечера 31 декабря, у вас должен быть полноценный завтрак, обед. Больше пейте воды в течение дня. Умеренными должны быть количество и скорость употребления – дайте организму возможность полноценно переварить все съеденное. Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Александр Муравец советует проявить изобретательность и немного снизить избыточную калорийность новогоднего стола: «Классический салат оливье можно сделать полезнее, если заменить колбасу отварным мясом курицы или говядины, морковь отварить до полуготовности, использовать свежие огурцы и заправить его не майонезом, а смесью оливкового масла, йогурта и небольшого количества горчицы. Подумайте, может торты и пирожные стоит перенести на один из более поздних праздничных дней. Кстати, 1 января можно и пропустить первый прием пищи или заменить его чаем, легким йогуртом, кефиром».

Правило второе – будьте осторожны с алкоголем

Врачи советуют: воздержитесь от алкоголя. Особенно опасен алкоголь для людей с заболеваниями сердца и сосудов, пищеварительной системы и сахарным диабетом.

Правило третье – больше двигайтесь

Не сводите праздник только к застолью. Прогуляйтесь на свежем воздухе, не сидите на месте. А несколько дней в новогодние праздники специально посвятите физической культуре. Кстати, если вы планируете начать новую, более здоровую жизнь, то январь для этого отлично подходит!

Правило четвертое – не забывайте об ограничениях

Ограничения, связанные с новой коронавирусной инфекцией, продолжают действовать. Поэтому избегайте мест массового скопления людей, неукоснительно соблюдайте социальную дистанцию, носите маски в общественных местах и регулярно меняйте их. Особое обращение к людям «серебрянного возраста» — больше гуляйте, дышите воздухом, общайтесь по телефону, но избегайте массовых застолий, даже с родственниками.

Главный внештатный реабилитолог министерства здравоохранения Самарской области Анна Шишкина рекомендует в новогодние праздники больше времени уделить себе, своему здоровью, попробовать для себя что-то новое.

«Вы можете заняться скандинавской ходьбой, которая позволит оставаться в хорошей физической форме и настроении, улучшит состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, — советует Анна Анатольевна. — Занятия зимой имеют свои преимущества: более чистый воздух без пыли, меньше нагрузка на сердце из-за отсутствия жары. Для начинающих желательно планировать прогулки по расчищенным дорожкам, соблюдая удобный темп ходьбы. Вам потребуются специальные палки с железными наконечниками, можно воспользоваться и лыжными, важно, чтобы они соответствовали вашему росту, одежда по погоде, удобная и теплая обувь подходящего размера. На что следует обратить внимание: дышите только через нос, не хватайте воздух ртом, чтобы не простудиться, отложите тренировки в сильные морозы (температура воздуха ниже 13-15 Сº), не тренируйтесь в темное время суток, чтобы не подскользнуться и не упасть. В любом случае главным девизом на все новогодние праздники должен стать: «Движение, движение и движение!». Дома чаще включайте хорошую музыку и танцуйте, сходите на лыжах в парк или лес или просто поиграйте с детьми в снежки! А еще, чтобы быть в форме, выполняйте утреннюю разминку и комплекс общеукрепляющих упражнений. Будьте здоровы!»