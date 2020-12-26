Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил безответственным главврачам увольнением

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Выяснилось, что в медицинском учреждении, которое посетил губернатор, не было ни одного защитного костюма.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал руководство ЦРБ в Белозерках. Глава региона посетил медицинское учреждение и вдруг выяснилось, что там не имеется ни одного защитного костюма для контакта с заражёнными коронавирусом.

- Это недопустимо, костюм должен быть, - отметил губернатор.

Глава региона также напомнил главным врачам о персональной ответственности за допущение ситуаций, когда родственникам погибших от коронавируса медиков не выплачивают положенные им компенсации.

- Халатность недопустима. Кто допускает такую несправедливость по отношению к своим сотрудникам, тот не должен занимать пост главного врача, - пригрозил Азаров.

Губернатор потребовал от министерства здравоохранения региона повысить контроль и принять соответствующие меры, пишет ПроГородСамара.