Диетолог дала советы по подготовке новогоднего стола

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По словам Ирины Дядиковой, традиционная рождественская кухня – это мясное блюдо с овощными салатами.

"Если это птица, то огромной индейке лучше предпочесть маленькую утку с фруктами. Ее следует запекать с яблоками и сухофруктами, чтобы было вкуснее и полезнее, а не с картофелем", – сказала специалист "Российской газете".

Те, кто соблюдает пост, могут отдать предпочтение красной рыбе, которую можно запечь в духовке, сделать фаршированную или заливную рыбу. При приготовлении оливье майонез нужно заменить йогуртом или соком грейпфрута, чтобы салат был менее жирным, а вместо колбасы добавить куриную грудку или говядину, как полагает диетолог. "1 января ни в коем случае не стоит доедать вчерашние салаты – вместо этого лучше съесть суп", – посоветовала специалист.

Фото: Дильдина Светлана