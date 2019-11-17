Заговор от всех болезней. Когда слова лечат рак лучше лекарств
17 ноября 2019 23:19
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Недавнее открытие британских учёных показало, что эффект плацебо, то есть медикаментозный эффект от препарата, который не является лекарством, — не миф. Это необязательно таблетка или мазь, ведь в разные исторические периоды его делали из лактозы, сахара или хлеба, то есть материал не имеет значения. Плацебо — это в первую очередь слова, мысли и отношение к пациенту.
Ублажить больного
— Таблетки плацебо нередко представляют собой шарики из молочного сахара лактозы, доказать их пользу нельзя, а вред, в случае с непереносимостью больным лактозы, — вполне, — отмечает доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии профессор РАН Алексей Москалёв.
Слово лечит
Британские учёные опубликовали результаты исследования, согласно которым на его результат влияет то, насколько сам доктор верит в эффективность лечения и насколько он внимателен к пациенту. Был проведён эксперимент, в ходе которого больных лечили двумя типами "целебной мази" — обе состояли из вазелина, но в каждую из них добавили разные красители.
Врачам сказали, что одна из мазей — фейк, а другая — лечебная, что-то вроде пантенола. Одних врачей попросили начать с "целебной", а потом применить плацебо, других — наоборот. Главная договорённость состояла в том, что пациенты должны были думать, что обе мази целебные и что они представляют собой два этапа лечения.
В результате у тех пациентов, чьи доктора начинали с "целебной мази", снижались болевые ощущения, а процессы восстановления запускались быстрее.
И дело было даже не в том, что врачи говорили какие-то правильные слова, утешали больных и обещали скорейшее выздоровление, а в том, насколько они сами были уверены в лекарстве и исходе лечения. В таком случае можно объяснить, почему в некоторых случаях настоящие лекарства не действуют, даже если они применяются по назначению. Большую роль сыграло и то, что часть врачей верила в плацебо-эффект, а часть — нет.
— Такое случалось неоднократно, — делится эндокринолог и руководитель Школы современной медицины Юрий Потешкин. — Так что говорить об однозначной бесполезности плацебо и эффективности тех же антибиотиков нельзя. Всегда вмешиваются факторы, которые нельзя предугадать.
Эксперты отмечают, что лучше всего плацебо работает в анестезиологии. Первый задокументированный подобный случай произошёл во время Второй мировой войны, когда военный врач Генри Бичер обнаружил, что у него кончился морфий. Чтобы хоть как-то успокоить тяжелораненого солдата, он вколол ему под видом обезболивающего физраствор, не забывая успокаивать и повторять, что скоро боль пройдёт. Через некоторое время раненый почувствовал облегчение.
Исследования плацебо на гормональном уровне показали, что во время приёма "волшебного лекарства" у больного происходит выброс большого количества гормона удовольствия дофамина в кровь, что позволяет избавиться от боли и даже улучшить показатели выздоровления.
Эффект плацебо используется также в паллиативной медицине, главная цель которой — продлить и облегчить жизнь смертельно больному пациенту. Этот тип лечения используют в хосписах и паллиативных центрах, в основном он связан с общением с пациентом, чтобы тот не замыкался в себе и не приближал таким образом момент смерти. Специалисты отмечают случаи исцеления даже среди безнадёжно больных. Впрочем, противоположные примеры тоже есть.
— Я не раз убеждалась в том, что слово лечит на практике. Каждый случай — индивидуальный, приходится моделировать слова в зависимости от ситуации, делать это нужно очень осторожно, — поделилась сотрудница благотворительного фонда помощи онкобольным "Добросвет" Наталья Дашкова.
Все полезные слова не должны напрямую напоминать о болезни, они должны быть наполнены теплом и участием.
"Я рад тебя видеть, очень соскучился."
Для больного хуже всего чувствовать себя обузой, бесполезным. Когда вы говорите так, вы напоминаете о том, как он для вас важен
"Что ты чувствуешь?"
Многие больные замыкаются в себе, чувствуют себя одинокими и оторванными от мира. Такая фраза поможет наладить тёплый диалог
Бесполезные слова
По мнению психолога Анетты Орловой, слова поддержки не должны быть фальшиво бодрящими, когда сразу понятно, что вы просто говорите то, что принято говорить в обществе. Есть чёткий список слов, которых нужно избегать.
"Как дела?"
Формально — участие, но на самом деле больной считывает бестактность. Дела плохи — все и так знают
"Ты справишься. Борись. Не кисни."
Звучит как родительское напутствие ребенку, у которого что-то не получается
"Тебе лучше?"
Формирует негативную установку. Больной испытывает чувство вины из-за того, что так "тормозит" с выздоровлением
— Есть стоп-фраза "Всё будет хорошо", она вызывают негативную реакцию, провоцируют отрицание, негатив, недоверие, пациент замыкается в себе. Доказано на практике, так что лучше его вообще забыть, — делится опытом Наталья Дашкова.
Слово убивает
У плацебо есть обратный эффект — ноцебо, своего рода его "злой брат-близнец". Проявляется он, например, в тех случаях, когда пациенту ставят ложный диагноз, где говорится, что он смертельно болен. Пациент начинает чахнуть и даже может умереть, если же вовремя выясняется, что диагноз неверный, пациент начинает выздоравливать.
Семь лет назад немецкие учёные провели 31 исследование и выяснили, что ноцебо носит массовый характер, являясь настоящей этической проблемой для тех врачей, которые назначают серьёзные методы лечения — облучение, химиотерапию, хирургические операции, препараты с серьёзным побочным эффектом. С одной стороны, долг врача — предупредить о потенциальных побочных эффектах, с другой — после такой информации пациенты путём самовнушения усиливают вредное влияние лечения. Сейчас все разговоры о плацебо и ноцебо остаются в ведении нетрадиционной медицины или околомедицинской области. Лишней поддержка больного точно не будет, а негативная информация и правда не способствуют выздоровлению.
—Так-то всё работает, и гомеопатия работает. Но — не у всех и не всегда, —отмечает психолог Алексей Рощин.
По мнению Алексея Рощина, для официальной медицины плацебо и ноцебо — тёмная область. Научной доказательной базы для этого эффекта нет, хоть исцеления правда периодически случаются. С точки же зрения психологии —это область психосоматики и влияния психологического состояния человека на его гормональный фон.
Фото: Pixabay
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