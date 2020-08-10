За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса

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Таким образом, общее количество заболевших составило 7272.



В Самарской области за сутки на 10 августа выявлены еще 50 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1693, вылечились и выписаны 5472 человека.

За сутки никто не умер, всего в регионе 107 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 23 человека.