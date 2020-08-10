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Новости
Общество
Здравоохранение
За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса
10 августа 2020
11:35
241
Таким образом, общее количество заболевших составило 7272.
В Самарской области за сутки на 10 августа выявлены еще 50 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1693, вылечились и выписаны 5472 человека.
За сутки никто не умер, всего в регионе 107 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 23 человека.
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Комментарии
Здравоохранение
10 августа 2020
11:35
За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса
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Современная медицина
2200
3 марта 2020
23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства .
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2149
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Новости медицины
15 марта 2020
16:54
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