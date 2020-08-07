За сутки в Самарской области подтверждены 42 новых случая коронавируса

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В Самарской области за сутки на 7 августа выявлены еще 42 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1646, вылечились и выписаны 5381 человек.

За сутки умер еще один пациент, всего в регионе 104 случая, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 37 человек.