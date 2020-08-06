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Новости
Общество
Здравоохранение
За сутки в Самарской области подтверждены 44 новых случая COVID-19
6 августа 2020
11:53
224
Таким образом, общее количество заболевших составило 7089.
В Самарской области за сутки на 6 августа выявлены еще 44 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1642, вылечились и выписаны 5344 человек.
За сутки умер еще один пациент, всего в регионе 103 случая, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 64 человека.
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Комментарии
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