За сутки в Самарской области подтверждены 44 новых случая COVID-19

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В Самарской области за сутки на 6 августа выявлены еще 44 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1642, вылечились и выписаны 5344 человек.

За сутки умер еще один пациент, всего в регионе 103 случая, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 64 человека.