За сутки в Самарской области подтверждены 43 новых случая COVID-19

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В Самарской области за сутки на 31 июля выявлены еще 43 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1771, вылечились и выписаны 4980 человек.

За сутки еще двое умерли, всего в регионе 89 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 132 человек.