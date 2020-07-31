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Новости
Общество
Здравоохранение
За сутки в Самарской области подтверждены 43 новых случая COVID-19
31 июля 2020
11:39
184
Таким образом, общее количество заболевших составило 6840.
В Самарской области за сутки на 31 июля выявлены еще 43 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1771, вылечились и выписаны 4980 человек.
За сутки еще двое умерли, всего в регионе 89 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 132 человек.
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Комментарии
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