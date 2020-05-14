За сутки в Самарской области подтверждены 84 новых случая COVID-19

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На 14 мая в регионе подтверждены 84 новых случая COVID-19, сообщает оперштаб. Из них:- 36 в Самарe,- 25 в Тольятти,- 10 в Сызрани,- 2 в Новокуйбышевске,- 2 в Ставропольском районе,- 2 в Красноярском районе,- 1 в Жигулевске,- 1 в Чапаевске,- 1 в Борском районе,- 1 в Шигонском районе,- 1 в Кинеле,- 1 в Пестравском районе,- 1 в Похвистневском районе.24 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (17 - в г. Самара, 4 - в г. Сызрань, 3 сл. в г. Тольятти).60 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.194 человека выздоровели.