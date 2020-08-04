За сутки в Самарской области подтверждены 36 новых случаев коронавируса

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Таким образом, общее количество заболевших составило 7011.

В Самарской области за сутки на 4 августа выявлены еще 36 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1753, вылечились и выписаны 5161 человек.

За сутки еще трое умерли, всего в регионе 97 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 36 человек.