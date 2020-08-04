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Новости
Общество
Здравоохранение
За сутки в Самарской области подтверждены 36 новых случаев коронавируса
4 августа 2020
11:39
232
Таким образом, общее количество заболевших составило 7011.
В Самарской области за сутки на 4 августа выявлены еще 36 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1753, вылечились и выписаны 5161 человек.
За сутки еще трое умерли, всего в регионе 97 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 36 человек.
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Комментарии
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1922
3 марта 2020
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15 марта 2020
16:54
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