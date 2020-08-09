За сутки в Самарской области подтверждены 48 новых случаев коронавируса

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Таким образом, общее количество заболевших составило 7222.



В Самарской области за сутки на 9 августа выявлены еще 48 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1666, вылечились и выписаны 5449 человек.

За сутки умерли еще два пациент, всего в регионе 107 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За истекшие сутки пациентов, болевших коронавирусом, не выписывали.