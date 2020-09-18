За месяц работы на вертолете санавиации  из отдаленных районов в Самарскую областную больницу уже доставили 14 пациентов

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Служба санитарной авиации с использованием воздушного транспорта работает в Самарской области с августа 2020 года. Новые возможности оказания экстренной помощи пациентам появились у Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

В августе 2020 года в распоряжение медработников поступил вертолет для оказания неотложной помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Санитарный вертолет Ми-8 обеспечен всем необходимым для поддержания функций организма до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: в нем установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор. Работа санавиации в регионе возобновлена впервые за 37 лет благодаря системной работе Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области.

Бригада специалистов отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина доставила на вертолете уже 14 пациентов из отдаленных районов губернии, в том числе Похвистневского, Исаклинского, Приволжского районов, Отрадного, Сызрани.

Специалисты перевезли пациентов с внебольничной пневмонией в тяжёлом состоянии с сопутствующими хроническими заболеваниями для оказания помощи в многопрофильном стационаре.

Кроме того, акушеры-гинекологи санитарной авиации больницы имени Середавина эвакуировали на вертолете 3 женщин после родов в тяжелом состоянии. Женщины смогли получить необходимую квалифицированную помощь в кратчайшие сроки. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов областной больницы.

«Один из первых вызовов поступил из Приволжской ЦРБ о том, что доставлена беременная женщина с угрожающим жизни состоянием, - рассказала врач акушер-гинеколог Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Ольга Кутузова. - Ввиду удалённости района и необходимости быстрого оказания помощи бригада санавиации в составе 2 акушеров-гинекологов, анестезиолога-реаниматолога, ангиохирурга вылетели в Приволжье на вертолёте. Благодаря слаженным действиям пилотов и бригады врачей, в максимально короткие сроки удалось выполнить необходимый объем хирургической и реанимационной помощи, стабилизировать состояние пациентки и транспортировать ее для дальнейшего лечения в больницу им. В.Д. Середавина всего за 30 минут. Оперативно оказанная медицинская помощь способствовала значительному ускорению выздоровления и восстановления. На данный момент пациентка находится в удовлетворительном состоянии, проходит восстановительное лечение и готовится к выписке», передает пресс-служба облправительства.