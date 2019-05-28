Жителям Безенчукского района расскажут о лечении бесплодия
28 мая 2019 16:16
83
52) состоится выездная консультация специалистов акушеров-гинекологов Самарского областного медицинского центра «Династия».
Для жителей Безенчукского района специалисты центра проведут консультацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи,
акушерско-гинекологической помощи, лечении бесплодия методом ЭКО по ОМС. Консультации проведут: врач акушер - гинеколог Марина Столбова и врач акушер - гинеколог Анастасия Приходько, передает пресс-служба облправительства.
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