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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Жителям Безенчукского района расскажут о лечении бесплодия

28 мая 2019 16:16
83
Специалисты центра проведут консультацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи, акушерско-гинекологической помощи, лечении бесплодия методом ЭКО по ОМС.
29 мая в 11:00 в Безенчукской центральной районной больнице (Самарская область, Безенчукский район, г. Безенчук, ул. Мамистова, д.
52) состоится выездная консультация специалистов акушеров-гинекологов Самарского областного медицинского центра «Династия».

Для жителей Безенчукского района специалисты центра проведут консультацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи,
акушерско-гинекологической помощи, лечении бесплодия методом ЭКО по ОМС. Консультации проведут:  врач акушер - гинеколог  Марина Столбова и врач акушер - гинеколог Анастасия Приходько, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Здравоохранение
28 мая 2019  16:16
Специалисты центра проведут консультацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи, акушерско-гинекологической помощи, лечении бесплодия методом ЭКО по ОМС.
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