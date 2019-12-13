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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Жители Красноглинского района смогут проверить зрение в отделении мобильной офтальмологической помощи

13 декабря 2019 14:40
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Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 08.00 до 14.00 по предварительной записи.
С 16 по 26 декабря отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы Ерошевского будет работать в поселке Береза на территории Самарской городской больницы №7, амбулаторно-поликлиническое отделение №5 по адресу: Самара, Красноглинский район, поселок Береза, квартал 2, дом 11.

На базе комплексов офтальмологи областной больницы Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органов зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.

Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 08.00 до 14.00 по предварительной записи, которую осуществляют врачи в медицинской
организации по месту прикрепления полиса ОМС.

Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


Здравоохранение
13 декабря 2019  14:40
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 08.00 до 14.00 по предварительной записи.
Жители Красноглинского района смогут проверить зрение в отделении мобильной офтальмологической помощи
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