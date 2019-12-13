Жители Красноглинского района смогут проверить зрение в отделении мобильной офтальмологической помощи
13 декабря 2019 14:40
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На базе комплексов офтальмологи областной больницы Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органов зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 08.00 до 14.00 по предварительной записи, которую осуществляют врачи в медицинской
организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства.
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