Жителей Самарской области зовут на диспансеризацию

Она была приостановлена в марте в рамках одной из мер борьбы с коронавирусом.
Медучреждения Самарской области призывают граждан пройти диспансеризацию — с 7 августа сообщения о ее возобновлении размещают на своих сайтах больницы и поликлиники региона. Как и профосмотры, она была приостановлена в марте в рамках одной из мер борьбы с коронавирусом.
Теперь медики готовы начать работу по профилактике здоровья граждан, но с некоторыми ограничениями, установленными в начале июля Минздравом РФ. Согласно временным рекомендациям ведомства, возобновление диспансеризации возможно при введении в регионе второго и третьего этапов снятия ограничений. В медучреждениях вводится предварительная запись с обязательным обзвоном записавшихся для подтверждения явки. Также рекомендовано планировать обследование одной половозрастной группы граждан в день.
Все граждане должны быть в масках, на входе им измерят температуру бесконтактным способом. Переболевшие коронавирусом могут пройти диспансеризацию только после выздоровления и при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19. После каждого пациента нужно проводить дезинфекцию контактных поверхностей в кабинете. В местах возможного образования очередей необходимо нанести разметку для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. При этом мобильные медицинские комплексы не будут применяться до полного снятия всех ограничений, пишет СО ОНЛАЙН.
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ото: Pixabay.com
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