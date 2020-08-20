Жителей Самарской области вновь приглашают на диспансеризацию и профилактические осмотры

166

С профилактической работой связано практически каждое направление национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Выявление начальных стадий болезни позволяет успешнее организовать лечение и улучшить качество жизни пациента.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу продолжать и расширять работу по раннему выявлению болезней, прививать жителям ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких. Заведующая отделением медицинской профилактики Самарской городской больницы №4 Анна Левина поясняет, что в учреждении работает и отделение профилактики, и центр здоровья. В поликлиническом отделении потоки пациентов разделены, диспансеризация проводится в отдельном крыле здания, чтобы не было контактов с другими пациентами. После каждого пациента проводится необходимая обработка кабинета, проветривание.Диспансеризация проводится в том же объеме, что и прежде.В соответствии с современными требованиями пациент должен обязательно записаться на прием по телефону или через сайт Госуслуг. Привходе в поликлинику измеряется температура, обрабатываются руки, пациент должен быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.Однако ограничения сохраняются для лиц в возрасте 65 лет и старше, которые активно будут приглашаться на диспансеризацию при переходе на следующий этап снятия ограничений.Заведующая поликлиникой больницы №4 Самары Ирина Золотовская отмечает, что профилактическая медицина имеет очень важное значение:«Возобновление диспансеризации для нас очень знаковый момент для улучшения оказания медицинской помощи населению. И мы, врачи, и наши жители очень ждали возобновления диспансеризации, и мы надеемся, что в оставшиеся месяцы 2020 года нам удастся выполнить все профилактические мероприятия в полном объеме для того, чтобы крепче стоять на защите здоровья наших граждан. Сейчас это одна из основных задач медицинских работников. В первую очередь диспансеризация обеспечивает раннее выявление сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, над чем мы активно работали на протяжении предыдущих лет и достигли хороших результатов. Раннее выявление болезней - это и своевременная, технологичная, оперативная помощь в лечении, и в конечном итоге продление жизни наших пациентов».Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет - один раз в три года, ввозрасте 40 лет и старше – ежегодно.Диспансеризация и профилактические осмотры проводятся в поликлинике в рабочие дни с 8 до 20 часов и в субботний день. Все могутзаписаться дистанционно в удобное для них время. На сайте учреждений размещены материалы, помогающие сориентироваться в графике работы врачей отделения и выбрать время.Работающие старше 40 лет с 11 августа этого года могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождениядиспансеризации. Воспользоваться им можно раз в год. Чтобы подтвердить целевое использование этого дня, сотрудник организации должен будет предоставить работодателю справку из медучреждения, передает пресс-служба облправительства.