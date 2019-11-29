Всероссийская акция «Онкопатруль» пройдет в Самаре
29 ноября 2019 16:01
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из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракетоносителей среднего класса - АО «РКЦ Прогресс» получат
консультацию ведущих специалистов-онкологов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и ГБУЗ СОКОД на предмет ранней диагностики онкологических заболеваний по женскому и мужскому здоровью. Самара станет седьмым регионом,который принимает участие во всероссийском проекте, стартовавшем в феврале 2019 года.
«Онкопатруль» проводится среди здорового трудоспособного населения регионов нашей страны с целью онкопрофилактики и выявления ранних форм
злокачественных новообразований. Для обследования приглашаются, в первую очередь, работники вредных производств, а также имеющие в анамнезе хронические заболевания или жалобы на здоровье. Программой обследования предусмотрены профилактические осмотры гинекологом, маммологом-дерматологом, урологом, торакальным и абдоминальным хирургами, а также маммография, УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза, анализ крови на ПСА для мужчин, тест на скрытую кровь для выявления колоректального рака.
Акция пройдет в два этапа:
- 3 - 4 декабря - обследование работников предприятия АО «РКЦ Прогресс»;
- 5 декабря - торжественное информационно-просветительское мероприятие, на котором будут подведены итоги акции. Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Металлург» по адресу: пр. Металлургов,75 в 12:00.
Акция организована ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Минздрава России, Администрации Самарской области, Министерства здравоохранения Самарской области и Самарского областного клинического онкологического диспансера, а также Ассоциацией онкологов России, передает пресс-служба облправительства.
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