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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Все наркотики в госучреждения теперь по закону пойдут через «Самарафармацию»

14 января 2020 16:20
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Документ утвердил статус госучреждения «Самарафармация» как единственного исполнителя торгов на закупку указанных препаратов для больниц и поликлиник региона.
Вступил в силу закон «Об обеспечении наркотическими средствами и психотропными веществами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Самарской области», передает «СО» ОНЛАЙН.

31 декабря его подписал и.о. губернатора Виктор Кудряшов. Документ утвердил статус госучреждения «Самарафармация» как единственного исполнителя торгов на закупку указанных препаратов для больниц и поликлиник региона.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, конкуренция на этом рынке отсутствует с 2012 года. На территории Самарской области единственным учреждением, которое подает заявку на оборот, отпуск и распределение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II, является именно «Самарафармация». В то же время на проведение процедуры госзакупок расходуются средства разными медучреждениями. Чтобы сэкономить эти средства, решено было утвердить «Самарафармацию» единственным исполнителем по данным контрактам. 
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Комментарии


Здравоохранение
14 января 2020  16:20
Документ утвердил статус госучреждения «Самарафармация» как единственного исполнителя торгов на закупку указанных препаратов для больниц и поликлиник региона.
Все наркотики в госучреждения теперь по закону пойдут через «Самарафармацию»
Документ утвердил статус госучреждения «Самарафармация» как единственного исполнителя торгов на закупку указанных препаратов для больниц и поликлиник... Здравоохранение
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