Все наркотики в госучреждения теперь по закону пойдут через «Самарафармацию»
14 января 2020 16:20
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31 декабря его подписал и.о. губернатора Виктор Кудряшов. Документ утвердил статус госучреждения «Самарафармация» как единственного исполнителя торгов на закупку указанных препаратов для больниц и поликлиник региона.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, конкуренция на этом рынке отсутствует с 2012 года. На территории Самарской области единственным учреждением, которое подает заявку на оборот, отпуск и распределение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II, является именно «Самарафармация». В то же время на проведение процедуры госзакупок расходуются средства разными медучреждениями. Чтобы сэкономить эти средства, решено было утвердить «Самарафармацию» единственным исполнителем по данным контрактам.
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