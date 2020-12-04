Время ожидания пациентов в главном ковид-госпитале региона сократилось в 2-3 раза

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Среднее время ожидания пациента с легкой степенью тяжести заболевания с момента обращения до постановки диагноза и принятия решения о госпитализации в областной больнице им. В.Д. Середавина сократилось до одного часа. При этом пациенты с тяжелым состоянием проходят все необходимые исследования в течение 20 минут. Эти данные представил Главный врач больницы Сергей Пушкин, отвечая на вопрос Губернатора региона Дмитрия Азарова в прямом эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24 – Самара».

Напомним, в начале осени от жителей региона поступали жалобы на организацию работы приемного покоя. Тогда пациентам приходилось часами ждать госпитализации. «Руководство больницы не продумало вопрос о том, как перестроить работу лечебного учреждения и расширить возможности приемного покоя. Пришлось это делать в ручном режиме. И уже сейчас с этой задачей справились – несколько недель жалоб из Середавина мне не поступало», – отметил Губернатор.

По поручению Дмитрия Азарова на протяжении последних трех недель организацию лечебного процесса в учреждении здравоохранения анализируют специалисты регионального центра компетенций повышения производительности труда, которые обычно работают с промышленными предприятиями губернии. Благодаря оптимизации всех процедур, удалось значительно сократить время ожидания пациентов при поступлении в приемный покой больницы.

«Среднее время пребывания пациента от момента обращения до постановки диагноза уменьшилось в 2-3 раза», – подчеркнул главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пушкин. Сегодня для пациента, болеющего в легкой форме, ожидание составляет порядка 1 часа, для тех, кто поступает в среднетяжелом и тяжелом состоянии – 20 минут.

При этом за время ожидания у поступившего пациента берут все необходимые анализы, проводятся обследования и заполняются документы. «При необходимости у нас появилась возможность увеличивать количество врачей для проведения обследования, чтобы сократить время ожидания пациента», – добавил руководитель лечебного учреждения. Кроме того, все процессы отслеживаются в режиме реального времени благодаря установленным камерам видеонаблюдения. Это позволяет оперативно принимать решения.

Дмитрий Азаров напомнил, что уже в этом году начнется строительство двух новых корпусов в крупнейших ковид-госпиталях – в Тольяттинской городской больнице №5 и в областной больнице Середавина. Работы уже начались – идет подготовка площадки под заливку фундамента. «Лично курируйте стройку, чтобы у нас появились дополнительные возможности», – поручил Губернатор Сергею Пушкину.

Во время прямого эфира от жителей региона поступило ряд предложений. Одно из них касается увеличения спектра предоставляемых услуг в электронном виде в системе здравоохранения. «Просим внедрить систему электронных рецептов для людей с хроническими заболеваниями, – обратилась с инициативой жительница Самары Татьяна Валиулина. – Я бы позвонила в тот кабинет, где выписывают рецепты. И это список лекарств передали в ближайшую аптеку, где я проживаю. Так я бы смогла прийти и в любое время получить лекарства, без ожидания очереди в больнице».

Дмитрий Азаров отметил, что предложение действительно полезное, такая возможность будет проработана в ближайшее время. Тем более, что все возможности есть. Самарская область за последние три года стала лидером в Приволжском федеральном округе по предоставлению государственных услуг в электронном виде.

«Очень верное предложение, особенно для хронических больных. Все сделаем для того, чтобы его реализовать. Считаю, что это возможно», – отметил Губернатор и дал поручение профильным министерствам отработать вопрос.

Телезрительница из Сызрани попросила решить проблему с КТ. По ее словам, в городе работает один томограф, чего явно недостаточно для густонаселенного города. «Сейчас в Сызранской городской больнице №2 идет монтаж второго КТ-аппарата. 10 декабря он начнет работать. Это снимет некоторую напряженность», – отметил Дмитрий Азаров.

Еще одна проблема – закрытие отделения детской хирургии. Сейчас оно переоборудовано для COVID-больных. При этом маленьких пациентов приходится возить в Тольятти или Октябрьск. Вопрос с детской хирургией Глава региона пообещал взять на особый контроль. «15-го числа начнет работать новая детская поликлиника. Также я лично проверю, как выстроена маршрутизация маленьких пациентов. Какие есть сложности и варианты решения проблемы», – сказал Дмитрий Азаров.

Будет оказана помощь и лечебным учреждениям Сызранского района, где существует необходимость в транспорте для оказания медицинской помощи жителям сел, в частности, Старой Рачейки и Белошейки.

«Несмотря на все сложности, из бюджета региона было выделено дополнительно 100 млн рублей на приобретение новых автомобилей. Именно в Рачейку до середины декабря должен поступить автомобиль Лада 4х4, что очень важно для сельской местности. Вопрос решен. Всего мы приобретаем 160 машин и передаем в первичное звено здравоохранения», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Напомним, что за последние три года практически полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, в том числе, реанимационных машин.

«С тех пор, как я приступил к своим обязанностям Губернатора, планомерно увеличивалось финансирование системы здравоохранения, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Хочу сказать, что текущий год точно не стал исключением. Безусловно, поступала и большая помощь из федерального бюджета: мы активно отстаивали заявки Самарской области в Москве. Большую роль здесь играет и национальный проект «Здравоохранение».

Только в этом году начали свою работу 5 стационарных учреждений здравоохранения: в Волжском районе, в Тольятти (две поликлиники), в Сызрани (где 15 декабря откроется поликлиника), а также в Самаре (противотуберкулезный корпус, который пока будет работать для пациентов с коронавирусной инфекцией). Кроме того, благодаря нацпроекту в 2020 году заменены на новые 32 ФАПа в селах губернии, построены 3 офиса врачей общей практики.