Врачи развеяли мифы о народных средствах для лечения гриппа

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Так, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что горчица в носках для лечения простуды может привести к химическому ожогу. Он пояснил, что от тепла ноги станут влажными, а из горчичного порошка начнет образовываться активное вещество. Оно может повредить кожу.Кроме того, он опроверг миф о том, что заболевшему поможет ингаляция над кастрюлей с горячим картофелем. Такой пар, по словам врача, не содержит полезных веществ.Также Водовозов посоветовал не ставить банки: они травмируют кожу и вызывают кровоизлияние.Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что полезнее будет надеть теплые носки, чем парить ноги."Клинического эффекта от погружения ног в кипяток не будет. Распаренные влажные ноги можно переохладить", — пояснила она.Чтобы сбить высокую температуру, вместо обтирания больного уксусом или водкой лучше воспользоваться водой, отметила она.К применению чеснока для профилактики заболевания врач также отнеслась скептически.