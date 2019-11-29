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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врачи развеяли мифы о народных средствах для лечения гриппа

29 ноября 2019 20:06
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Горчица в носках для лечения простуды может привести к химическому ожогу.
Медики в разговоре с "Вечерней Москвой" выразили мнение, что многие народные способы борьбы с гриппом не настолько полезны, как о них говорят, передает РИА Новости.

Так, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что горчица в носках для лечения простуды может привести к химическому ожогу. Он пояснил, что от тепла ноги станут влажными, а из горчичного порошка начнет образовываться активное вещество. Оно может повредить кожу.

Кроме того, он опроверг миф о том, что заболевшему поможет ингаляция над кастрюлей с горячим картофелем. Такой пар, по словам врача, не содержит полезных веществ.

Также Водовозов посоветовал не ставить банки: они травмируют кожу и вызывают кровоизлияние.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что полезнее будет надеть теплые носки, чем парить ноги.

"Клинического эффекта от погружения ног в кипяток не будет. Распаренные влажные ноги можно переохладить", — пояснила она.

Чтобы сбить высокую температуру, вместо обтирания больного уксусом или водкой лучше воспользоваться водой, отметила она.

К применению чеснока для профилактики заболевания врач также отнеслась скептически. 
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Комментарии



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