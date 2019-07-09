Врачи рассказали о состоянии здоровья истерзанной девочки из Ингушетии

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— Из разговора и.о. министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой с лечащим врачом девочки стало известно, что её состояние стабильное, без отрицательной динамики, — сказано в сообщении министерства.На данный момент ожидается демаркация (отграничивающее воспаление) некрозов, при этом маркеры эндотоксикоза (осложнения вследствие накопления в организме эндогенных токсических веществ) значительно уменьшились.Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщала, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались, однако от операции также решили воздержаться.