Врачи рассказали, как нельзя готовить шашлык
9 марта 2020 23:06
199
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов подчеркнул, что шашлыки следует готовить из качественного мяса и употреблять с большим количеством овощей.
Майские праздники жители России традиционно стараются отметить на природе. Главным и самым любимым блюдом "маевки" уже давно стали шашлыки.
"Я бы рекомендовал соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты", — сказал он.
Богданов отметил, что особенно внимательно к правилам готовки шашлыка следует отнестись людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
"Я бы не рекомендовал обильно использовать уксус, особенно в начале сезона, потому что это дополнительная нагрузка. Лучше не в майонезе, конечно. Сочетание майонеза, уксуса и жира — наиболее провоцирующий способ приготовления шашлыка", — сказал врач.
Руководитель научного направления "Оптимальное питание" НИИ питания РАМН Александр Батурин, в свою очередь, посоветовал следить за степенью прожарки мяса.
"Здесь может быть опасность, что если это будет на открытом воздухе, возможно, какое-нибудь обсеменение микробами. Учитывая, что они глубоко не проползут в толщу мяса, все равно на это надо обращать внимание", — рассказал он.
При жарке шашлыка мясо не следует доводить до образования черных корок, добавил Батурин. По словам специалиста, в пережаренном продукте образуются соединения, которые могут неблагоприятно воздействовать на организм.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
9 марта 2020 23:06
Майские праздники жители России традиционно стараются отметить на природе. Главным и самым любимым блюдом "маевки" уже давно стали шашлыки. Здравоохранение
199
8 марта 2020 18:26
Отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшее время ситуация в России сильно ухудшиться. Здравоохранение
587
8 марта 2020 11:05
На субботу в России зарегистрировано ещё четыре случая коронавируса. Здравоохранение
601
7 марта 2020 16:39
Для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
755
7 марта 2020 11:00
Минтруд отверг идею оплачивать больничные по коронавирусу по увеличенной ставке Зато больничные россиянам, помещённым под карантин, будут оплачиваться... Здравоохранение
531
6 марта 2020 13:16
В 2019 году в отрасль пришли более 200 специалистов. Здравоохранение
704
6 марта 2020 11:29
Заболевание протекает в легкой клинической форме. Здравоохранение
512
6 марта 2020 10:39
Деньги будут выделены из бюджета региона. Здравоохранение
441
5 марта 2020 23:08
Он ознакомился с процессом сборки высокопроходимых автомобилей "Нива" для сел, которые планируются к поставке в сельские районы региона в этом году. Здравоохранение
639
5 марта 2020 21:15
Они жили в одном общежитии со студентом из Италии, у которого нашли коронавирус. Здравоохранение
599
Современная медицина
9 марта 2020 10:44Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
23
3 марта 2020 23:54Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства . Современная медицина
22
17 февраля 2020 22:04
Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь. Современная медицина
119
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
870
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
514
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15434
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
773
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
472
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
825
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1111
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3125
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1427
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
828
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
550
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
858
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
877
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1492
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1987
Мероприятия