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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врачи рассказали, как нельзя готовить шашлык

9 марта 2020 23:06
199
Майские праздники жители России традиционно стараются отметить на природе. Главным и самым любимым блюдом
Жирное мясо не стоит есть вместе с другой тяжелой пищей или алкоголем, также его нельзя пережаривать, передает РИА Новости. Об этом рассказали эксперты в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов подчеркнул, что шашлыки следует готовить из качественного мяса и употреблять с большим количеством овощей.

Майские праздники жители России традиционно стараются отметить на природе. Главным и самым любимым блюдом "маевки" уже давно стали шашлыки.

"Я бы рекомендовал соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты", — сказал он.

Богданов отметил, что особенно внимательно к правилам готовки шашлыка следует отнестись людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Я бы не рекомендовал обильно использовать уксус, особенно в начале сезона, потому что это дополнительная нагрузка. Лучше не в майонезе, конечно. Сочетание майонеза, уксуса и жира — наиболее провоцирующий способ приготовления шашлыка", — сказал врач.

Руководитель научного направления "Оптимальное питание" НИИ питания РАМН Александр Батурин, в свою очередь, посоветовал следить за степенью прожарки мяса.

"Здесь может быть опасность, что если это будет на открытом воздухе, возможно, какое-нибудь обсеменение микробами. Учитывая, что они глубоко не проползут в толщу мяса, все равно на это надо обращать внимание", — рассказал он.

При жарке шашлыка мясо не следует доводить до образования черных корок, добавил Батурин. По словам специалиста, в пережаренном продукте образуются соединения, которые могут неблагоприятно воздействовать на организм.



Фото из открытых источников
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Комментарии


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