Врачи кардиодиспансера оказывают помощь самарцам на новом оборудовании
12 августа 2019 17:05
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В рамках визита руководители ведомств ознакомились с работой нового оборудования, поставленного в областной кардиодиспансер за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС.
«По поручению главы региона Дмитрия Игоревича Азарова проконтролировали, как работает оборудование, приобретенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение», — отметил Михаил Ратманов. — Важнейшими направлениями нацпроекта являются борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и развитие детского здравоохранения. В областной кардиодиспансер поступил новый ангиограф, который помогает оказывать экстренную помощь пациентам с инфарктами. Для маленьких пациентов диспансера приобрели УЗИ-аппарат экспертного класса и новейший единственный в Поволжье современный наркозно-дыхательный аппарат. Надеемся, что новое оборудование и наши высококлассные специалисты позволят сохранить больше жизней жителям региона» .
В своем Послании Губернатор Дмитрий Азаров особое внимание обратил на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями: «Максимальные усилия мы направим на борьбу с этими заболеваниями. Работу нужно проводить комплексно, системно. И основной акцент будет сделан на приближение специализированной помощи к населению».
Новый ангиограф – уже третий аппарат в диспансере, такой аппарат используют для лечения пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, в том числе с проведением тромболизиса, диагностических коронарографий, стентирования сосудов. При помощи наркозно-дыхательного аппарата с начала июля выполнено 29 оперативных вмешательств, а на УЗИ-аппарате осмотрели более 400 детей.
«Нам поставили аппарат современного поколения, — рассказал врач-рентгенхирург Евгений Костырин. – Его система защиты позволяет снизить лучевую нагрузку как на пациента, так и на медперсонал. С 29 июля активно на нем работаем, выполнили более 150 операций. Около 70 % — это пациенты с острым коронарным синдромом, которым требуется экстренная медицинская помощь».
Также в рамках нацпроекта осенью этого года в областной кардиодиспансер будет поставлен новый компьютерный томограф, в настоящее время такое оборудование в учреждении отсутствует. В данный момент ведутся ремонтные работы в помещении для установки оборудования.
В бюджете территориального фонда ОМС есть изолированный источник — средства нормированного страхового запаса, которые используются для приобретения оборудования для медицинских учреждений и дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации. С 2018 года обучение прошли более 2 тысяч сотрудников медучреждений области. «В 2018 году приобретено 49 единиц оборудования, — подчеркнул Владислав Романов. — В этом году уже приобрели 15 единиц оборудования», передает пресс-служба облправительства.
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