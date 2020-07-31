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Врачи Самары и Тольятти посетили более 20 тысяч пациентов на такси

31 июля 2020 17:09
129
В рамках проекта «Помощь рядом» медицинские работники 27 учреждений здравоохранения Самары и Тольятти воспользовались услугами такси, чтобы приехать на вызов к пациенту.
В рамках проекта «Помощь рядом» медицинские работники 27 учреждений здравоохранения Самары и Тольятти воспользовались услугами такси, чтобы приехать на вызов к пациенту. Социальный проект в регионе реализован Правительством Самарской области совместно с компанией Яндекс.

Соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития и цифровизации региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Яндекс Елена Бунина подписали в апреле этого года. Встреча проходила в формате видеоконференцсвязи. Стороны подтвердили соглашение электронными цифровыми подписями. Самарская область стала первым регионом, которая подписала соглашение с компанией удаленно, при помощи ЭЦП.

Тогда же одним из первых в рамках соглашения в регионе стартовал проект «Помощь рядом», направленный на поддержку медицинских и социальных служб, на которые из-за пандемии коронавируса заметно выросла нагрузка.

Проект был реализован в период особой эпидемиологической ситуации, когда поликлиническая служба региона работала в усиленном режиме. Медработники оказывали помощь на дому пациентам с ОРВИ и другими заболеваниями, вели патронаж лиц из групп риска (пациенты с хроническими заболеваниями и старшее поколение), осуществляли медицинское наблюдение за контактными лицами. Это в том числе позволило исключить посещения пациентами поликлиник с целью профилактики распространения вирусных инфекций.

Воспользоваться услугами такси бесплатно смогли более 700 врачей из 27 медучреждений Самары и Тольятти, оказывающих населению амбулаторную помощь. В среднем, медработники посещали на такси порядка 250 человек в день.

В условиях пандемии коронавируса все автомобили, которые развозили врачей, для безопасности были оборудованы защитными перегородками между передними и задними сиденьями. Машины проходили регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование. В работе было задействовано около 50 машин. Медицинские работники заказывали автомобиль в приложении по специальному тарифу «Медик». Для них эти поездки были бесплатны, передает пресс-служба облправительства.



Фото из открытых источников
 
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Комментарии


Здравоохранение
31 июля 2020  17:09
В рамках проекта «Помощь рядом» медицинские работники 27 учреждений здравоохранения Самары и Тольятти воспользовались услугами такси, чтобы приехать на вызов к пациенту.
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30 июля 2020  19:53
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.
Для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в Тольятти задействуют три новых автомобиля LADA Largus
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.  Новости Тольятти
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