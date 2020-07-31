Врачи Самары и Тольятти посетили более 20 тысяч пациентов на такси

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Соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития и цифровизации региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Яндекс Елена Бунина подписали в апреле этого года. Встреча проходила в формате видеоконференцсвязи. Стороны подтвердили соглашение электронными цифровыми подписями. Самарская область стала первым регионом, которая подписала соглашение с компанией удаленно, при помощи ЭЦП.Тогда же одним из первых в рамках соглашения в регионе стартовал проект «Помощь рядом», направленный на поддержку медицинских и социальных служб, на которые из-за пандемии коронавируса заметно выросла нагрузка.Проект был реализован в период особой эпидемиологической ситуации, когда поликлиническая служба региона работала в усиленном режиме. Медработники оказывали помощь на дому пациентам с ОРВИ и другими заболеваниями, вели патронаж лиц из групп риска (пациенты с хроническими заболеваниями и старшее поколение), осуществляли медицинское наблюдение за контактными лицами. Это в том числе позволило исключить посещения пациентами поликлиник с целью профилактики распространения вирусных инфекций.Воспользоваться услугами такси бесплатно смогли более 700 врачей из 27 медучреждений Самары и Тольятти, оказывающих населению амбулаторную помощь. В среднем, медработники посещали на такси порядка 250 человек в день.В условиях пандемии коронавируса все автомобили, которые развозили врачей, для безопасности были оборудованы защитными перегородками между передними и задними сиденьями. Машины проходили регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование. В работе было задействовано около 50 машин. Медицинские работники заказывали автомобиль в приложении по специальному тарифу «Медик». Для них эти поездки были бесплатны, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников